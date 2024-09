Cofepris advierte sobre falsificación de 3 medicamentos contra el cáncer: ¿Qué debes saber?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha lanzado una alerta sanitaria sobre la falsificación de tres medicamentos oncológicos utilizados para tratar diferentes tipos de cáncer. Las irregularidades fueron reportadas por las empresas Productos Roche, Sanofi Pasteur y Merck Sharp and Dohme Comercializadora, quienes identificaron anomalías en diversos lotes de sus productos.

Puedes leer también: Automedicación, una costumbre sin control adecuado en México

1. Mabthera (rituximab)

Productos Roche alertó sobre la falsificación de dos lotes de su medicamento Mabthera (rituximab) solución 500 mg/50 ml, utilizado en el tratamiento de linfomas y otros tipos de cáncer. Los lotes afectados son el H1079B02, con fecha de caducidad 16 de marzo de 2024, que presenta anomalías en el empaque secundario, y el H7893B06, que ni siquiera es reconocido como un producto fabricado por Roche ni sus filiales, además de no contener el principio activo.

2. Beneflur (fludarabina)

Sanofi Pasteur identificó la falsificación de su medicamento Beneflur (fludarabina) 10 mg en caja con 15 comprimidos. Este medicamento, clave en el tratamiento de leucemias, presenta discrepancias entre el número de lote impreso en la caja (960558) y el del blíster (00431D), lo cual genera sospechas sobre su autenticidad. Además, la fecha de caducidad del producto falsificado es abril de 2023.

3. Keytruda (pembrolizumab)

Merck Sharp and Dohme Comercializadora denunció la falsificación de su medicamento Keytruda (pembrolizumab) 100 mg/4 mL, utilizado en el tratamiento de varios tipos de cáncer. Los lotes afectados incluyen W038345, X015587 y X003479, todos con irregularidades en el empaque. Asimismo, el lote DB50571, con fecha de caducidad febrero de 2026, no está registrado en el sistema global del fabricante, lo que confirma que no es auténtico.

Recomendaciones de Cofepris

Ante estos casos, Cofepris recomienda no adquirir ni consumir estos productos debido a la incertidumbre sobre la calidad y el origen de sus ingredientes. Además, se insta a las farmacias y distribuidores a asegurarse de que los medicamentos provengan de fuentes confiables y cuenten con la documentación necesaria que garantice su legalidad.

Ventajas:

Evitar la adquisición de estos medicamentos puede prevenir riesgos graves para la salud, ya que los productos falsificados no garantizan la eficacia ni la seguridad esperada.

La alerta ayuda a los pacientes y profesionales de la salud a estar más informados y atentos sobre productos falsificados, fortaleciendo la vigilancia en el sistema de salud.

Desventajas:

El acceso limitado a los medicamentos originales debido al temor de adquirir productos falsificados podría afectar a pacientes que dependen de ellos para sus tratamientos oncológicos.

La distribución irregular y la falsificación generan desconfianza en los sistemas de suministro de medicamentos, lo que podría afectar la relación entre proveedores y farmacias.

Finalmente, Cofepris invita a la población a reportar cualquier reacción adversa derivada del uso de estos productos a través de su enlace en línea o enviando un correo a farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.