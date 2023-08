Cofepris alerta sobre marca de helado contaminado

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alerta a la población sobre helados contaminados, mismos que han sido retirados del mercado estadounidense.

El titular de la Comisión Estatal para la Prevención Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en Tampico, Nicolás Berumen Ávalos, mencionó que trabaja de forma coordinada con la instancia federal para detectar a tiempo los productos contaminados y poder retirarlos del mercado antes de ser un riesgo para la ciudadanía.

¿Qué marca de helado está contaminado?

La autoridad sanitaria dio a conocer que la marca reportada es Soft Serve On The Go, en la que se ha detectado la bacteria Listeria monocytogenes, la cual podría traer serías complicaciones a la salud de la población.

De acuerdo al comunicado de la Coepris, la empresa Real Kosher Ice Cream realizó el retiro voluntario de los productos contaminados con la bacteria; sin embargo, algunos productos fueron distribuidos en México.

Síntomas por ingerir helado contaminado

Asimismo, recalcó que su consumo puede ocasionar la infección por listeria la cual causa síntomas como: fiebre, dolores musculares, náusea, vómito, diarrea, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones.

En caso de presentar alguna de estas sintomatologías tras el consumo de los helados Soft Serve On The Go, se recomienda solicitar atención médica a la brevedad, como es el caso de los centros de salud pública en donde los especialistas, otorgarán el cuidado que corresponda.

Agregó que de acuerdo con la información publicada en la página electrónica de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) los sabores de los productos involucrados son:

Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate): 0-91404-15129-0

Razzle n´Dazzle Peanut Butter (Mantequilla de maní): 0-91404-15133-7

Caramel Vanilla (Caramelo): 0-91404-15131-3

Parve Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate): 0-91404-15113-9

Strawberry Mango Sorbet (Sorbete de fresa mango): 0-91404-15128-3

Lite Natural Peanut Butter (Mantequilla de maní natural y ligera): 0-91404-15285-3

Exhortan a no comprar helado Soft Serve On The Go

Hizo mención que la agencia sanitaria recomienda no comprar ni consumir los productos de la marca Soft Serve On The Go, 8 oz cups, de los sabores antes señalados al representar un riesgo a la salud.

Y en caso de haber adquirido algún o algunos de los helados antes descritos deberán ser desechados de manera inmediata ya que podían representar poner en peligro su salud y la de sus familias.

Destacó que la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en Tamaulipas y Cofepris exhortan que, de contar con información sobre la posible comercialización de estos productos, realice la denuncia sanitaria correspondiente a través del teléfono 800 033 5050 o en gob.mx/cofepris.

Así que toma en cuenta la alerta lanzada por las autoridades sanitarias sobre los helados contaminados que fueron retirados del mercado estadounidense y que también se comercializan en México.

