¿Se puede prevenir la viruela símica? Descubre cómo protegerte

Las medidas de prevención no solo son esenciales para evitar enfermedades como el COVID-19, sino también para prevenir otros contagios, como la viruela símica. Aunque durante más de dos años hemos enfatizado la importancia de las acciones preventivas contra el COVID-19, estos hábitos también son cruciales para evitar la viruela símica. Aquí te presentamos las medidas clave que debes seguir:

Evita el contacto físico estrecho: Mantén distancia de personas infectadas o sospechosas de tener viruela símica, incluyendo en el ámbito sexual. No toques objetos contaminados: No manipules objetos personales, materiales médicos, sábanas, ropa, platos o vasos que hayan estado en contacto con pacientes infectados o sospechosos. Higiene de manos: Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o utiliza gel antibacterial. Uso de condón: Emplea condón en todas tus relaciones sexuales para reducir el riesgo de transmisión. Estornudo de etiqueta: Practica el estornudo de etiqueta cubriendo tu boca y nariz con un pañuelo desechable o el codo.

Síntomas de la Viruela del Mono / Foto:Cortesía / Reuters

Uso de cubrebocas: Usa cubrebocas de manera adecuada para protegerte y proteger a los demás. Evita el contacto con animales: Si presentas síntomas, minimiza el contacto con animales para prevenir la propagación. Aislamiento en caso de enfermedad: Si estás enfermo o sospechas que podrías estarlo, permanece en casa y aísla a los pacientes. Higiene en el hogar: Aislamiento : Aísla a los enfermos en casa desde los primeros síntomas.

: Aísla a los enfermos en casa desde los primeros síntomas. Uso de cubrebocas : Tanto los pacientes como las personas a su alrededor deben usar cubrebocas.

: Tanto los pacientes como las personas a su alrededor deben usar cubrebocas. Limpieza y desinfección : Lava la ropa, toallas y sábanas con agua tibia y detergente, y desinfecta las superficies contaminadas.

: Lava la ropa, toallas y sábanas con agua tibia y detergente, y desinfecta las superficies contaminadas. Eliminación adecuada de material de curación: Deshazte de vendajes y otros materiales contaminados en bolsas cerradas, luego lávate las manos.

Síntomas Principales / Foto: Cortesía / pixabay

Actualmente, no existe una vacuna específica contra la viruela símica, solo la vacuna para la viruela humana, la cual no está recomendada para la población general. No obstante, un Grupo Técnico Asesor del programa de Vacunación (GTAV) está evaluando la posibilidad de incluir una vacuna contra la viruela símica en las políticas públicas de prevención para reducir el impacto de la enfermedad.

Recuerda continuar con todas las medidas de prevención e higiene para protegerte contra enfermedades infecciosas. Si eres personal de salud, asegúrate de seguir los protocolos de sanidad para evitar contagios.

