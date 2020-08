En debate | Vacuna anti-Covid-19 ¿confiable?

Desde finales del año 2019 y todo lo que va de este 2020 el mundo entero ha enfrentado la pandemia provocada por Covid-19 que ha dejado a su paso la muerte de 553 mil 581 personas en todo el mundo y al menos 17.6 millones de contagios.

Ante tal situación diversas farmaceuticas mundiales se han puesto en marcha para lograr econtrar la vacuna para la enfermedad proveniente de China.

Vladimir Putin, presidente de Rusia

“La vacuna Sputnik V desarrollada por el Instituto Gamaleya de Moscú, es segura y fue administrada a una de mis hijas. Sé que funciona bastante bien, forma una sólida inmunidad y, repito, ha pasado por todos los controles necesarios”.

Organización Mundial de la Salud

“Aún no hay tiempo suficiente de prueba para que la vacuna llevada a cabo por el gobierno ruso en contra del coronavirus sea usada. No ha pasado el proceso adecuado para poner al alcance de la gente este fármaco, pues los exámenes correspondientes no pudieron haber sido finalizados con tanta premura”.

Seth Berkley, jefe de la Alianza mundial de vacunas, (GAVI)

“Aunque ya se ha abierto la carrera para producir una vacuna contra la Covid-19, no es seguro que se pueda encontrar una. Cuanto mayor sea la competencia, mejor será la lucha científica contra la nueva pandemia del coronavirus. La confianza en una eventual vacuna Covid-19 aumentaría enormemente si se viera a los líderes políticos vacunarse. Normalmente una vacuna tarda hasta 10 y 15 años en desarrollarse, los primeros ensayos contra la Covid-19 podrían estar disponibles en los próximos 12 a 18 meses ‘si tenemos mucha suerte’".

Ayfer Ali, especialista en fármacos de Warwick Business School en Reino Unido

“La vacuna rusa es un paso riesgoso. La autorización por vía rápida podría implicar que no se hayan detectado los efectos adversos que podría tener una vacuna potencial que, aunque posiblemente sean excepcionales, podrían ser graves. Esencialmente, Rusia está realizando un experimento poblacional”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

“Si las vacunas de Rusia o China contra el Covid-19 dan resultados eficaces, establecemos comunicación y si hay disponibilidad adelante, y para que no quede duda de la importancia que tiene para nosotros yo sería el primero en dejarme vacunar porque me importa mucho, pero tenemos que conocer bien lo que está sucediendo y garantizar que sea algo efectivo y que esté también al alcance de toda la gente”.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México

“Definitivamente y esto lo quiero dejar muy claro, no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de Fase 3, no se puede, no se debe por razones bioéticas de seguridad y esto en todos los países es un estándar ético de práctica, de seguridad, etcétera, entonces estemos expectantes, vamos a estar viendo eso”.

Francois Balloux, experto del Instituto de Genética del University College London

“Autorizar esa vacuna rusa es una decisión tonta y riesgosa. La inmunización masiva con una vacuna que no ha sido probada apropiadamente es poco ética. Cualquier problema con la campaña de vacunación de Rusia podría resultar en un desastre por sus efectos negativos en la salud de personas y por la posibilidad de que la población pueda no aceptar más adelante otro tipo de la vacuna”.

Eduardo Pazuello, ministro interino de Salud de Brasil

“La vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca, en el Reino Unido, es la mejor opción para enfrentar la enfermedad del coronavirus (Covid-19). Puedo decirles que AstraZeneca, con Oxford, sigue siendo nuestra mejor opción, estamos en ella".

Mene Pangalos, vicepresidente ejecutivo de AstraZeneca

“La vacuna de AstraZeneca podría estar disponible en cualquier momento a partir de septiembre. La vacuna provocó una respuesta de anticuerpos dentro de 28 días y una respuesta de células T dentro de 14 días”.

Stephen Hoge, presidente de Laboratorios Moderna

“Esperamos que en el otoño o al final del año tengamos que presentar datos a la FDA para que tomen una decisión sobre si aprobarlos”.

John Young, director comercial de Pfizer

“Tenemos una línea de visión y un camino clínico claro para poder entregar hasta 100 millones de dosis de productos de vacuna a escala comercial en 2020 y hasta 1.300 millones de dosis de nuestra vacuna en 2021”.