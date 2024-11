¿Es saludable o no tomar una copa de vino al día?

El consumo moderado de vino ha sido ampliamente promovido durante los últimos años como un hábito que podría aportar beneficios a la salud, especialmente cuando se habla de sus efectos sobre el corazón y el envejecimiento celular. Sin embargo, la realidad no es tan sencilla, y aunque la idea de disfrutar de una copa de vino al día puede sonar atractiva, cada vez más especialistas se muestran cautelosos al respecto.

Según la nutricionista especializada en cardiología preventiva Michelle Routhenstein, si bien el vino contiene antioxidantes como los polifenoles, que se han asociado con beneficios para la salud, es importante entender que no se trata de una bebida milagrosa ni de un "remedio" natural. Estos compuestos, presentes en las uvas, pueden ser obtenidos de otras fuentes más saludables, como la fruta misma, que además aporta una mayor cantidad de fibra, esencial para el sistema digestivo.

En cuanto a la cantidad de vino recomendada, existe una amplia controversia sobre lo que se considera un consumo "moderado". En general, se sugiere que los hombres no deben superar las dos copas al día, y las mujeres, una. Sin embargo, los especialistas coinciden en que no existe una cantidad "segura" establecida científicamente, ya que cada persona puede reaccionar de manera diferente al alcohol. Más allá de este límite, el consumo regular de vino o cualquier otra bebida alcohólica puede acarrear riesgos para la salud, como la tolerancia, dependencia o problemas hepáticos. A largo plazo, el abuso de alcohol puede contribuir a una serie de enfermedades crónicas, incluyendo afecciones cardíacas y un aumento de peso no deseado.

Los beneficios pueden ser varios pero de laz misma manera el exceso puede afectar a la salud / Foto: Archivo

El consumo frecuente de vino también podría afectar negativamente la salud cardiovascular. Aunque algunos estudios sugieren que una copa de vino tinto puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón gracias a su contenido de antioxidantes, este beneficio no se justifica si se considera el impacto del alcohol en el organismo, especialmente cuando se consume de manera constante. De hecho, la mejor opción para mantener un estilo de vida saludable sigue siendo limitar la cantidad de alcohol al mínimo.

En definitiva, si bien una copa de vino ocasional no representa un peligro grave para la salud, la recomendación general de los expertos es beber con moderación y, de ser posible, evitar el consumo diario. La alternativa más saludable sigue siendo obtener los beneficios de los antioxidantes a través de fuentes naturales, como las uvas frescas, que aportan tanto estos compuestos como nutrientes adicionales esenciales para el bienestar general.

Aunque la copa de vino puede ser una excelente forma de disfrutar de un momento de relax, la clave está en la moderación. Beber menos es lo ideal, y lo más recomendable para nuestra salud es no beber nada en absoluto.

