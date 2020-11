La importancia de los espacios verdes en la calidad de vida

El Seminario Internacional Tópicos de Frontera en la Sustentabilidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su último módulo del año, abordó la importancia de los espacios verdes para la resiliencia urbana.

Cristina Ayala-Azcárraga, Doctora en Ciencias de la Sostenibilidad, mencionó que la percepción de calidad de vida es mejor entre la gente que vive cerca de las áreas verdes y que la noción de “naturalidad” aumenta el bienestar percibido, aunado a otros factores como la percepción de seguridad.

Aseguró que en la CDMX no tenemos suficientes espacios verdes urbanos, pues si no consideramos camellones, panteones y otros sitios que no están diseñados para ser espacio público, solo existen 3.3 m2 de áreas verdes por habitante.

Beneficios

Lo espacios verdes proveen recursos como leña o fruta, regulan la temperatura, la calidad del aire y la dinámica del agua, nos dan goce estético, un sentido de pertenencia al lugar y oportunidades de relajación, recreación y ejercicio, entre muchos otros beneficios sociales y culturales.

Por otro lado los espacios verdes urbanos suelen existir como pequeños parches aislados entre sí, limitando sus aportes en términos de conservación de la biodiversidad, por ello resulta indispensable mejorar la cantidad tanto como la calidad de estos.

Pasos para iniciar una composta casera

Restauración ecológica

El Dr. Steven Handel, especialista en restauración ecológica en contextos urbanos, enumeró los retos que presentan este tipo de espacios, como la sequedad de los suelos debido a la falta de infiltración, así como la composición que los caracteriza debido a la presencia de escombros y basura, la cual determina que sus propiedades químicas y físicas no sean favorables para el desarrollo de las raíces de las plantas.

Leer un jardín #EnLAAcasa

Otro problema común, explicó, es la presencia de especies invasoras, que pueden desplazar a las especies nativas. En este sentido, los hábitats urbanos no solo tienen una composición diferente de especies, sino que también tienen regímenes de perturbación distintos, por lo que no es realista pensar en establecer los ecosistemas originales, el gran reto en todos los proyectos de restauración ecológica es elegir cuáles especies usar.

Asimismo, resulta importante la atracción de aves que dispersen semillas para permitir la recuperación de la comunidad biológica. El Dr. Handel mencionó uno de sus proyectos en la ciudad de Nueva York, en donde se plantaron parches de árboles capaces de atraer aves en un relleno sanitario, y se evaluó la cantidad de semillas que las aves dejaron en el sitio. En 65 m2 se contabilizaron más de 14 mil semillas de 20 especies, demostrando que facilitar la dispersión natural es una estrategia de restauración viable y que procesos ecológicos como la polinización pueden recuperarse rápidamente.

El especialista sugirió que el diseño de paisaje en los espacios a restaurar debe buscar el establecimiento de la mayor diversidad de hábitats posible y considerar los usos del espacio público, pues el objetivo es generar espacios tanto para la gente como para la biodiversidad.

“Los beneficios de estas restauraciones son múltiples, como el tener un costo de mantenimiento mucho menor respecto a los jardines basados en césped y otras especies exóticas, de manera que este tipo de proyectos son importantes desde las perspectivas económica, social y ecológica”, puntualizó.

Sociedad y cultura

Por otra parte, los beneficios sociales y culturales fueron abordados por la Dra. Ayala-Azcárraga, quien explicó que los espacios verdes urbanos contribuyen al bienestar humano al permitir una mayor exposición al sol, aumentando la síntesis de vitamina D y regulando el ciclo circadiano; además de facilitar la actividad física, mejorando la salud general.

Mientras que, en términos de salud mental, el acceso a espacios naturales ayuda a disminuir los trastornos de atención e hiperactividad, la depresión y el estrés, mejora la productividad y promueve las conductas altruistas. "Estos espacios favorecen oportunidades de socialización y fortalecen el sentido de apego al sitio", finalizó.





Te decimos qué es “No Shave November”

Puntos a favor de no usar brasier

Te recomendamos escuchar este podcast ⬇️