Mamá Sativa, la otra cara del consumo de cannabis en Chiapas

El consumo de cannabis, mejor conocida, como marihuana, ha sido un tema controvertido en los últimos años desde que, en 2015 se presentó el primer amparo para solicitar se permitiera el uso legal de esta planta.

A partir de ahí se ha luchado desde diversos frentes que piden legalizar el uso y consumo de cannabis en el país, no sólo desde el uso recreativo de esta, también conocida como “droga blanda”, sino también porque, diversos estudios constatan que sus componentes ayudar a aliviar diversos síntomas de enfermedades o padecimientos.

En Chiapas, la usuaria de Facebook identificada como Mamá Sativa, habló en exclusiva para El Heraldo de Chiapas, sobre la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el uso y consumo de marihuana en forma medicinal y recreativa.









¿De qué se trata esta autorización que realizó la SCJN?





En realidad no se trata de una aprobación sino declarar inconstitucional la prohibición de usar cannabis de forma recreativa, porque incluso consumirlo era ilegal, ahora ya no, puedes consumir, puedes usar pero no puedes andar con tu porro en la calle, sin embargo, no puedes hacerlo cerca de niños en espacios públicos que sean abiertos, y además requiere el consentimiento de adultos alrededor.





¿Entonces, ahora quien lo desee, puede comenzar a cultivar para venta y consumo?





No, la aprobación no implica que sea legal cultivar más plantas de las permitidas, cuyo número quedará entre 6 y 8, aún no se define, el otro problema es que se necesita un registro, lo cual preocupa a quienes actualmente realizamos el cultivo pues eso abre la puerta a que las autoridades estén “visitando” a cultivadores para revisar si tienes tu máximo de plantitas y, al parecer, de muchos que estamos en esto, podría prestarse a la extorsión.









¿Cualquiera podrá ahora vender o traer cannabis consigo?





En realidad, no es tan fácil, no puedes portar más de 28 gramos, no se puede regalar o comercializar productos con Tetrahidrocannabidol (THC), esto en realidad restringe muchísimo las posibilidades, lo importante sería que se despenalice con una perspectiva más amplia.

¿Esa despenalización “total” por decirlo de alguna manera, no afectaría por ejemplo, a quien tiene problemas de adicción?

Quien tiene problemas de adicción en realidad, encuentra siempre la forma de cubrir sus necesidades, el problema es que, justamente por hacerlo de forma clandestina, podría estar consumiendo cannabis contaminada con aditivos diversos que dañan la salud.





¿Cómo iniciaste tu camino en la creación de productos con derivados del cannabis?





Soy licenciada en relaciones internacionales, pero siempre he tenido fascinación por la bioquímica, específicamente empecé este proceso de conocer sobre el uso y manejo de cannabis porque tengo 2 hijas con un montón de padecimientos porque fueron prematuras, entre ellos padecen asma debido a que sufrieron una neumonía de recién nacidas.

Ver sufrir a tus hijas y que el medicamento en realidad no les de alivio es horrible, así que comencé buscando alternativas menos invasivas, en una de esas me encontré con que el Cannabidiol (CBD) aislado, era seguro en niños y era broncodilatador, de inmediato empecé a investigar más sobre el tema en espacios médicos, y contactando con personas especializadas en el tema, así que cuando viene a sentir estaba trayendo los talleres a Chiapas, clandestinamente.









¿Cómo ha sido dar estos talleres?





El primero fue con una doctora colombiana que se ha especializado en el tema desde hace años y actualmente radica en este país. Ella nos dio el taller, viajó a Chiapas, pero fue un problema porque nadie nos quería prestar o rentar un espacio así que terminé realizándolo en mi casa. Esta fue una experiencia enriquecedora pues no sólo me abrí a la posibilidad de dar el producto a mis hijas, sino que entendí que no se puede extraer el CBD artesanalmente, como algunas personas intentan hacer creer sólo para aprovecharse del tema.





¿Cómo se inició tu emprendimiento en el mundo del cannabis?





Luego de ese taller, organicé otros y tomé varios otros yo misma, he invertido en libros, en capacitación, busco muchísimo en internet, me mantengo al tanto de toda la información que se genera sobre el tema, etc. Así que esto me permitió comenzar a ayudar a amigos y parientes con algunos padecimientos que tenían, luego me pedían más de “esa cremita” o “esa pomada” así que comencé poco a poco, a hacer mis productos.





Actualmente manejo para dolor de uso tópico un gel base alcohol, también fabrico ungüento base aceite para masaje, una crema de absorción fácil y de aplicación cutánea para personas con problemas de acné y dermatitis que ayuda a desinflamar, calma la comezón y la inflamación.

Manejo, también un estimulante intimo con base de aceite de semilla de uva, Gem que es un aceite de una planta prima del cannabis, el cáñamo un aceite seco que se usa en la piel, ayuda a desinflamar y también es un suplemento alimenticio.

Además, champú sólido, jabones para piel con extracto de cannabis y bálsamos labiales.









¿Cualquier producto con cannabis es bueno para el alivio?





No, es importante revisar con quién se adquieren este tipo de productos, al estar en pañales esta “industria”, por llamarlo de alguna manera, hay vivales que quieren aprovecharse de la necesidad de la gente que quiere un alivio para sus seres queridos, y hay quién lo hace de buena fé pero no tiene el conocimiento adecuado pues incluso se ofrecen talleres en la red que no tienen sustento, pero los toman y luego creen que ya son expertos, se debe revisar lo que uno adquiere, hacer preguntas, investigar.





¿El cannabis es sólo para “marihuanos” como se dice en ocasiones?





Mira, quien busca productos de forma medicinal en realidad, buscan alternativas, no todo es medicinal venden el CBD que es un canabinoide pero como elemento aislado seria como el equivalente de la cerveza sin alcohol de la marihuana, más bien, como un placebo. Si te ayuda a controlar la ansiedad, te da sueño si lo consumes en la noche, por la mañana te mantiene enfocado, relajado y sin estrés pero no va más allá.

Para padecimiento más fuertes como Parkinson, cáncer, epilepsia, fibromialgia, anorexia, lupus, Asperger, autismo, el alivio se logra con cannabinoides actuando en conjunto, a esto se le llama efecto séquito todos juntos ayudan a paliar los síntomas difíciles de esas enfermedades.

Por ejemplo, alguien con cáncer que usa el cannabis como ayuda para sobrellevar la enfermedad, requiere un coctel diverso con, por ejemplo, CBD que calma la ansiedad y ayuda a controlar las náuseas, el THC que provoca hambre y es un neuroprotector y otros cannabinoides que, en conjunto, trabajan para dar una mejor calidad de vida al paciente.

Por supuesto, esto es una alternativa, jamás recomendaríamos dejar su tratamiento médico por un tratamiento únicamente cannabico.













¿Cualquier planta de marihuana sirve para este tipo de productos?





En realidad no, es importante conocer la diversidad y entender que existen extractos con diversos cannabinoides y perpenos (estos están presentes en casi todas las plantas, dan sabor y olor a frutas y planta. Por ejemplo, el limoneno es el perpeno que da sabor y olor al limón) en conjunto actúan para dar un resultado.

Cada planta o cepa de cannabis tiene un porcentaje distinto de perpenos y canabinoides, por ejemplo, hay un grupo de madres llamado “Mamá cultiva” que ha creado sus propias cepas para ayudar a sus hijos con cáncer pero están en la ilegalidad, pocas mamás tienen el amparo para cultivar para sus hijos sólo dos están amparadas, pero en conjunto, ellas, ya identificaron la mejor mezcla para ayudar a sus pacientes.

La verdad es que, quien es como yo, que tengo dos hijas que continuamente se ponían graves y no había nada que pudiera hacer por ayudarlas pues en realidad, no puedes esperar que se regule o despenalice para usarla.

Y una vez que inicias, precisamente por la importancia que tiene el dárselo a quien amas, te informas bien sobre la manera más segura.









¿De modo que no podrías, por ejemplo, hacer tus productos con la marihuana que vende un distribuidor de marihuana para consumo recreativo?





Mira, hay estudios de cromatografía, en plantas que indican el porcentaje de cbd y cannabinoides en la planta. Permite ver que no tienen pesticidas ni agroquímicos que pueden dañar a largo plazo, son cultivadores que no tienen nada que ver con el narco, y también quieren una industria legal.

Invierten en sus cultivos, los cuidan de forma orgánica, para que la planta tenga sus propiedades químicas y sanadoras.

Es importante no comprar con cualquier marihuana, en primer lugar, la diferencia está en la flor la de alguien con cultivo orgánico que cuida sus plantas es verde se ven los tricomas a simple vista son como cristalitos, se ve el color de la flor, huele bien.

Con un vendedor involucrado en el narcotráfico, es una flor café aplastada, pegajosa, sucia con mucha semilla, una buena flor no debe tener semilla, las del narco están mal cuidadas podrían traer hongos, están aplastadas porque buscan optimizar para obtener más ganancias las aplastan y dañan los tricomas, muchos les ponen solventes para que los perros no detecten su olor, algunos hasta gasolina, claro que todo esto daña al consumidor final, por ello es importante no adquirir productos con cualquiera.

Además de que, al comprar a estas personas alientas a una industria que causa mucho daño socialmente como es el nacrotráfico.

Quienes estamos en esto, estamos a favor de un consumo responsable, ya sea para uso recreativo como para aliviar síntomas de algún padecimiento.









¿Pero, es posible que alguien que lo use para sanar, digamos, pueda tener una sobredosis y morir?





No, en realidad no podrías tener una sobredosis de THC tendrías que fumarte todo un camión para que tuvieras algún efecto de gravedad, lo que sí puede provocar, es que si se trata de un producto realizado con plantas mal cultivadas, puede darte lo que se conoce como “pálida” un malestar, mareos, quizá vómito, etc, Que, en realidad es más probable que sea provocado por intoxicación debido a que, como dije, las plantas del narcotráfico son tratadas con pesticidas, solventes e incluso gasolina para su transporte









¿Dónde se puede encontrar más información sobre este tipo de temas?





Yo tengo mi página de Facebook que es Mamá Sativa, en ella doy consejos, publico información y realizo ciber activismo sobre el tema de una forma coloquial pues la intención es que la gente pueda entender el tema, no verme muy conocedora usando palabras rimbombantes o tecnicismos que nadie conozca.

Como la mía hay otras páginas, por ejemplo, una llamada Dr. Catanabico y en internet, podrían buscar en Cannaconnection y royal queen seeds, ambos son sitios en español que dan información documentada sobre el tema, sus variedades, etc.