Ocho datos sobre la vasectomía que seguro desconoces

La vasectomía es un procedimiento quirúrgico que se practica en hombres con el objetivo de impedir la salida de espermatozoides de los testículos por lo que anula cualquier probabilidad de que el hombre pueda embarazar a una mujer. Esto funciona como un método anticonceptivo permanente ya que la cirugía consta de cortar los conductos que guían a los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra, logrando la esterilización.

Realizarse esta cirugía tiene diversos beneficios y sí dentro de los planes del hombre está el no tener hijos por el resto de su vida, esta opción puede ser viable ya que es difícil que se pueda revertir los efectos de la operación, sin embargo hay posibilidades de volver a ser fértil en caso de que así se desee.

Entre los beneficios puedes saber que esta operación es única y no es necesario "reforzar", además, el esperma no se ve afectado en cuanto a composición o densidad. Esto es una práctica segura, no hay forma de incurrir en errores o de tener "sorpresas", así también se sabe que esta es un método anticonceptivo totalmente efectivo.

No hay cambios en el placer o el deseo sexual, no afecta en la capacidad de la eyaculación, en los orgasmos o erecciones. Además es una operación rápida que dura entre 20 y 30 minutos, posterior a ella no se requiere hospitalización, simplemente tomar reposo y entre 3 y 7 días se podrá volver a la actividad habitual

Existen dos tipos de vasectomía, una es realizada a través del método de incisión el cual consiste en extraer y cortar los conductos deferentes para luego sellarlos e introducirlos nuevamente. Mientras que la otras es la vasectomía sin bisturí, esta consta en realizar casi el mismo procedimiento, a excepción de que en este caso no se realiza la incisión para sacar los conductores seminales, sino que se realiza con una punción.