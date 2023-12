7 canciones que pueden ayudarte a reducir el estrés y ansiedad

La ansiedad y el estrés son fenómenos comunes en la vida diaria, afectando a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, un estudio científico realizado por el reconocido Dr. David Lewis Hotsmith ha demostrado que la música puede ser una herramienta poderosa para reducir estos síntomas. A continuación, te presentamos las siete canciones identificadas en el estudio como las más efectivas para aliviar el estrés y la ansiedad.

Te puede interesar: Lupus, enfermedad que causa depresión además de daños físicos





1. "Weightless" - La Canción Definitiva para la Relajación

Según el estudio, la canción "Weightless" se destacó al reducir el estrés y la ansiedad en un asombroso 65%. Esta composición, creada por el grupo Marconi Union, ha demostrado ser excepcionalmente efectiva para inducir la relajación y mejorar el bienestar emocional.









2. "Electra" - Un Viaje Sonoro Calmante

Ocupando el segundo lugar en la lista, "Electra" ofrece una experiencia sonora única que contribuye significativamente a la reducción del estrés. La melodía y la instrumentación de esta canción han demostrado tener efectos positivos en el estado de ánimo y la relajación.









3. "Mellow Maniac" - Para Calmar la Mente

En el tercer puesto, "Mellow Maniac" ofrece una combinación de sonidos suaves y armonías que ayudan a calmar la mente. Esta pieza musical ha demostrado ser eficaz para aliviar la ansiedad y mejorar el estado emocional de quienes la escuchan.









4. "Watermark" - Ondas de Tranquilidad

En la cuarta posición, "Watermark" proporciona ondas de tranquilidad que contribuyen a reducir el estrés. Su composición única ha sido identificada como beneficiosa para crear un ambiente relajado y mejorar el bienestar emocional.









5. "Strawberry Swing" - Dulces Melodías para Aliviar la Ansiedad

Ocupando el quinto lugar, "Strawberry Swing" ofrece dulces melodías que ayudan a aliviar la ansiedad. Esta canción se ha destacado por su capacidad para inducir la relajación y mejorar el estado de ánimo.









6. "Please Don't Go" - Una Pausa Musical para el Bienestar

En la sexta posición, "Please Don't Go" ofrece una pausa musical que contribuye al bienestar emocional. Su melodía suave y reconfortante ha demostrado ser beneficiosa para reducir el estrés.









7. "Someone Like You" - Melodía Reconfortante para Calmar los Nervios

Cerrando la lista en la séptima posición, "Someone Like You" ofrece una melodía reconfortante que contribuye a calmar los nervios. Esta canción ha sido identificada como un recurso valioso para reducir la ansiedad y mejorar el estado emocional.









Estos hallazgos respaldados científicamente ofrecen una nueva perspectiva sobre el papel de la música como una herramienta terapéutica para el alivio del estrés y la ansiedad. Considera incorporar estas canciones a tu lista de reproducción para experimentar los beneficios positivos en tu bienestar emocional.

¡Da clic aquí! Únete al canal del Diario del Sur en WhatsApp para no perderte de la información más importante