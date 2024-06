Bandprice presenta 'The War in Chiapas', el videojuego que revive la historia Zapatista

El pasado 8 de junio, el Latin America Games Showcase se convirtió en el escenario perfecto para la revelación de "The War in Chiapas", un videojuego que ha capturado la atención de la comunidad gamer y de importantes figuras de la industria, como Hideo Kojima, el aclamado creador de Metal Gear Solid. Este evento, que reunió a desarrolladores de países como Chile, Brasil, Argentina y México, permitió a Bandprice, un estudio mexicano, destacar con su innovador proyecto.

"The War in Chiapas" es un juego de acción-aventura y sigilo en 2D con una estética pixel art que evoca la década de los 80. Ambientado en las selvas de Chiapas, México, el jugador se adentra en una narrativa inspirada en el conflicto real también centrado en 1980, donde un grupo de jóvenes guerrilleros lucha por derrocar al gobierno y enfrentarse a grupos paramilitares que intentan frustrar sus objetivos revolucionarios.

Una mirada al juego

El tráiler del juego, lanzado en YouTube el mismo 8 de junio, ya ha acumulado más de 30,000 vistas. Acompañado de una melancólica música acústica y una voz femenina que evoca los ideales zapatistas, el video nos introduce en un mundo de ficción basado en hechos reales. Los jugadores deberán guiar a un pequeño grupo de rebeldes a través de las montañas chiapanecas, reclutando nuevos miembros y enfrentándose a una feroz resistencia paramilitar que posee superioridad en armamento y recursos.





Paramilitares intentarán detener a tu grupo de guerrilleros / Foto: Cortesía / STEAM





El juego promete una combinación única de acción, aventura y estrategia, con opciones de juego en solitario o cooperativo en pantalla dividida. Aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento, "The War in Chiapas" estará disponible para PC a través de Steam, con compatibilidad para mandos de Xbox, PlayStation y Steam. Los desarrolladores recomiendan encarecidamente el uso de mandos para una experiencia óptima.





So happy!!!! Mr.@HIDEO_KOJIMA_EN, your games are our main inspiration!!!! Thanks a lot @IGN #thewarinchiapas — The War in Chiapas - Videogame (@thewarinchiapas) June 10, 2024





Además de la jugabilidad inmersiva, el juego estará disponible en español de España, inglés y español de América Latina, asegurando una amplia accesibilidad para jugadores de diversas regiones.

La recepción positiva del tráiler y el interés de figuras como Hideo Kojima auguran un futuro prometedor para "The War in Chiapas", que se perfila como una destacada contribución del talento mexicano al mundo de los videojuegos.









Varios escenarios inspirados en la selva chiapaneca / Foto: Cortesía / STEAM





¿Qué pasó en Chiapas en los 80's?

En noviembre de 1983 se conformó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por miembros de algunos grupos guerrilleros y de la oposición política, liderados por el Subcomandante Marcos. Para finales de los 80, el EZLN ya contaba con alrededor de mil 300 combatientes; además, organizó las comunidades en comunidades autónomas que cumplían el papel de gobiernos paralelos con un comité, y del dinero que generaban, compraban las armas que utilizaban. En 1994, este ejército realizó un levantamiento armado como protesta por la entrada del Tratado de Libre Comercio y la globalización.