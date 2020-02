Quaden Bayles, víctima de bullying por su enanismo, conoce a su equipo favorito

Quaden Bayles, es un niño de nueve años que conmovió al mundo a través de redes sociales, luego de que su madre publicara un video para evidenciar que su hijo sufre bullying por su enanismo y que lo llevó a expresar “quiero que alguien me mate”; es por eso que famosos se sumaron a la causa y este sábado apareció de la mano del capitán de un equipo de la liga de rugby australiana.

Con un gran sonrisa, Quaden saltó a la cancha con los jugadores, quienes se enfrentarían a los Maori All Stars.

Joel Thompson, capitán del equipo, lo invitó a tomarlo de la mano y caminar con ellos en el campo de juego en el estadio de Queensland, Australia; así en medio de aplausos, el pequeño se mostró sonriente.

Las imágenes muestran que Quaden saluda a uno de los árbitros y no dudo en posar para la foto de presentación junto a Thompson y el capitán del equipo rival del encuentro.

El conmocionador video que fue visto por millones de internautas en días pasados, llevó a que este pequeño y su madre recibieran ayuda y Quaden logre cumplir uno de sus sueños, viajar a Disneylandia, todo gracias a la solidaridad del comediante estadunidense Brad Williams, que creó una página para recibir donativos y ayudar a quienes han sufrido de bullying.

Esto causa el Bullying. Eduquemos a los niños para que sepan que una simple cargada puede causar daños irreparables en la vida de una persona.

Tristísimo, conmovedor. pic.twitter.com/ztGzFSk1pK — Hernán Lirio (@hernanlirio) February 21, 2020

Aunque en redes sociales se posicionó la teoría de que es falso que Quaden Bayles tenga 9 años, en realidad tiene 18 años de edad -dicen- y aseguran no es un niño pobre, sino adinerado, para lo cual muestras fotografías donde luce playeras de Gucci, Burberry y otras; su madre Yarraka Bayles se ha pronunciado ante las cámaras y ha dicho que los intentos de suicidio de su hijo son reales y la gente no lo entiende; la prioridad es la salud mental y física de Quaden, refiere.