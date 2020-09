¡Sorpresa! Esperaba un iPhone SE y le llega un Boing de guayaba

¿Te imaginas juntar tus ahorros para comprar un iPhone SE en línea y cuando llegue tu paquete abras el empaque y en el interior se encuentre un juguito?, pues esto es lo que le pasó a un usuario de Twitter, bajo el nombre de Salvador Gómez, quien denunció a través de la red social el robo del que fue víctima.

En su tuit, Gómez arrobó a Sears México, tienda en la que realizó la compra, pidiendo una aclaración respecto de lo sucedido. Así también, mencionó a la Procuraduría del Consumidor (Profeco) para pedir su ayuda con el caso.

Acompañado del texto, el tuit también incluía un par de imágenes que mostraban al paquete de Sears totalmente sellado y, por otro lado, al interior de la caja un Boing de Guayaba.

En los tuits subsecuentes, el usuario exigía una aclaración a la tienda departamental, quien le pedía que enviara sus datos por mensaje directo, a lo que Salvador Gómez aseguró que ya lo había hecho, pero no obtenía ninguna solución.

Como dice @franco_esca PARECE BROMA, PERO ES ANÉCDOTA — Salvador Gómez (@chapatoi) September 7, 2020

Ante el evento, diversos usuarios se sumaron a las denuncias dirigidas a Sears y a algunas otras tiendas departamentales comentando casos parecidos.

A mi me pasó lo mismo, compré dos celulares en @amazonmex y me llegaron dos Boing de mango, me hicieron el reembolso y ahora cada vez que me llega un paquete hago un unboxing. pic.twitter.com/a7HUh66YHa — Mariana Moreno (@Mariana0300685) September 8, 2020 Mi hija se compró con sus ahorros y mucha ilusión estos juguetitos y así le llegaron. Reportamos desde junio y aún no hay respuesta. pic.twitter.com/dVVbcHnNIw — Razer (@akaRazer) September 8, 2020 A mí me llegó uno de guanabana y tiene más de 15 días que hice la devolución del producto y aún no me reembolsan mi dinero pic.twitter.com/uIzuh6WZYd — URSULA 🐙❤ (@ComalleKrizz) September 8, 2020 Me recuerda la triste historia de cuando pedí un Huawei por Amazon y bien amables me mandaron jabones antibacteriales en plena pandemia ¡qué detalle!



(Eventualmente sí me devolvieron el dinero) pic.twitter.com/STwPInEGJV — 🖤 (@Thorinsol) September 8, 2020

Después de volverse tendencia los memes, bromas y burlas no se hicieron esperar.

Yo también exijo que me atiendan. Pedí un boing de guayaba y me llegó un iphone. — Ruben (@themwns) September 7, 2020 Que paso @searsmexico solo me llegaron los tacos ...donde esta mi Boing de Guayaba....?? pic.twitter.com/WIvRsx4exZ — VillalvazO (@AlexVillalvazo7) September 8, 2020 Y... así chicos es como nació #LordBoing! 🙃 pic.twitter.com/QBmA3TdfVK — VY Canis Ts4 🔛 (@VYCanis_Majoris) September 7, 2020 Mientras tanto en Sears:

— ¿Todavía le quedan iPhone SE?

— Sí, algunos. pic.twitter.com/G5qXcTeuje — Simpsonito (@SimpsonitoMX) September 8, 2020 Sears haciendo entregas a puros clientes satisfechos pic.twitter.com/dB8gGm7fen — desorden publico (@teactiva) September 8, 2020 Mientras tanto, el Servicio al Cliente de Sears levantando el reporte del envío del Boing de guayaba en lugar del iPhone. pic.twitter.com/t093Fc5UI0 — Max Power 💎 (@RealMaxPower_) September 8, 2020 Mientras tanto, el Servicio al Cliente de Sears levantando el reporte del envío del Boing de guayaba en lugar del iPhone. pic.twitter.com/t093Fc5UI0 — Max Power 💎 (@RealMaxPower_) September 8, 2020 El vato que pidió un iPhone a Sears y le llegó un Boing de guayaba pic.twitter.com/pqjUIdnbzs — Memedeslactosado (@avaverduzco6) September 8, 2020 Cuando compras una recarga para tu celular en Sears: pic.twitter.com/Wyft6RMTkN — Havuck El Robot (@HavuckElRobot) September 8, 2020 En defensa de Sears, un Boing de guayaba es más nutritivo que un iPhone SE. pic.twitter.com/zxCnd9YIuK — ¡Rulo & Cursi! (@ExRuloboyd) September 8, 2020 Cuando el Shark ve que es tendencia SEARS 🤣 pic.twitter.com/LTdaHc2kgH — G C A (@jerry12_mx) September 8, 2020 Los del almacén del Sears haciéndose bien pendejos mientras ya se chingaron el iPhone 😂😂😂😂😂 #Sears pic.twitter.com/mFbImXYjk4 — Joshua Flores Photo (@Zavulon00) September 8, 2020 #sears por lo menos le mandaron un Boing de guayaba y no uno de tamarindo 😓😓

El chico que pidió viendo cómo le llegó un Boing en lugar de su #iPhone12 pic.twitter.com/y4V6fNs1nA — Lalaliah (@Lalaliah7) September 8, 2020

















