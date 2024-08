Empleado de Burger King transmite fiesta en las redes de la empresa

El community manager (CM) de Burger King Ecuador se equivocó de cuenta y, con el perfil de Instagram del restaurante, transmitió una fiesta. De acuerdo con los comentarios, el empleado tiene una doble vida: CM de día y DJ por la noche, por lo que decidió compartir su talento pero, por la emoción del rave no se dio cuenta donde lo hizo.

La transmisión rápidamente se llenó de comentarios que, lejos de criticar la acción, pidieron que “perdonaran” al community manager pues aseguran que “un error que a todos los CM les puede pasar”. Otras marcas reconocidas en Ecuador se sumaron a la petición como Cerveza libres y Ales limpieza.

El error del community manager lejos de afectar la cuenta de Instagram de Burger King en Ecuador, viralizó la transmisión e hizo que la cuenta llegara a más personas. Pero, ¿qué dijo la marca?

Local ¡El mural más grande de su vida en Chiapas! Adry Del Rocio pinta en la Presa Chicoasén

¿Qué dijo Burger King Ecuador por la transmisión de la fiesta por error?

Lejos de molestarse, mediante un comunicado Burger King reconoció que “hasta los reyes cometen errores. Y, bueno, ¿quién no ha tenido un desliz en el after? Sin embargo, admitió que la transmisión de la fiesta no estaba “en el menú”.

Además, Burger King reconoció que “cada falla es una oportunidad para aprender”, por lo que no sancionarán al community manager.

Marcas apoyan al CM de Burger King

A la postura de Burger King se sumaron otras marcas como Netflix Latinoamérica, quien pidió que “a la próxima” invitaran a su CM. También, el grupo Amar Azul Oficial invitó al CM a su próxima presentación en Quito.

Incluso la Kings League Santander Americas reconoció que “los reyes también nos equivocamos”.

Con información del Sol de México

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️