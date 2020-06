Luisito Comunica elimina de su canal video de 'El Rocky', acusado de abuso sexual

El youtuber Luisito Comunica eliminó de su canal un video en el que entrevista a un "ex convicto" conocido como El Rocky , esto luego de que una joven dio a conocer que el hombre abusó sexualmente de ella.

La fama de El Rocky, además de su participación con el famoso youtuber, se debía a la figura supuestamente de inspiración y superación personal, pues aseguraba que tras pasar 12 años en prisión, había logrado la regeneración y reinserción social gracias a un trabajo honesto.

Hace 4 años entrevisté a un hombre en la calle. Hoy me entero que una chica lo ha denunciado por abuso.



Ya borré el video, pues no deseo que más gente lo conozca por mi canal. No tengo ningún tipo de relación con él.



— Luis El Crack (@LuisitoComunica) June 4, 2020

Sin embargo, recientemente una joven llamada Andrea dio a conocer que El Rocky la había drogado y abusado sexualmente de ella.

La joven relató a través de sus redes sociales que en septiembre, mientras se resguardaba de una fuerte tormenta en Palacio Nacional, El Rocky la abordó y le preguntó si lo conocía; ésta respondió que sí, pues anteriormente ya lo había visto en un video de Luisito Comunica.

Posteriormente, en marzo de este año, la joven y El Rocky se encontraron por casualidad en el mismo lugar, por lo que comenzaron a platicar. El sujeto le ofreció un jugo mientras charlaban, pero Andrea comenzó a sentirse "rara". La joven aseguró que recuerda sólo momentos, entre ellos que iba en un taxi y después haber enviado un mensaje a unas amigas.

Después, Andrea llegó a su escuela y por las condiciones en las que se encontraba fue llevada al servicio médico, en donde detectaron señales de intoxicación en su organismo, por lo que se dirigió a un hospital y luego fue a interponer una denuncia ante el Ministerio Público.

En el Ministerio Público y debido a protocolos de la investigación, encontró en su teléfono celular fotografías y videos de El Rocky abusando sexualmente de ella. Casi tres meses después, la joven asegura que no ha recibido respuesta de autoridades, y su presunto agresor continúa en libertad.

Luego que se diera a conocer la historia de Andrea, el video de la entrevista entre Luisito Comunica y El Rocky fue eliminado, pues el youtuber dijo que no desea que el público lo conozca a través de su canal y dejó en claro que no tiene ningún tipo de relación con él y lamentó lo sucedido a la joven.