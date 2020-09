Samuel García confunde asociación de niños con cáncer con refugio de animales

Una vez más, el senador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, hizo estallar las redes sociales tras la publicación de un video por parte de su esposa en el que el funcionario confundió a Manitas Pintando Arcoíris, una asociación que apoya a niños con cáncer, con un refugio para animales.

En el video asegura que se trata del “refugio de animales más grande del estado”. Además, el funcionario precisó que, como una buena causa, regalaría una tonelada de croquetas y dos de cemento.

“Vamos al refugio Manitas pintando arcoíris, es el refugio más grande de Nuevo León de animales, sobre todo de perritos. Vamos a ir a donar una tonelada de croquetas y dos de cemento para seguir adecuando y hacerlo más grande”, dijo el senador.

Ante dicho evento, la asociación civil indicó a través de un video su desconcierto ante la confusión de Sepúlveda y exhortaron al senado a apoyar a los pequeños.

“Una gran incertidumbre y muy desconcertados nos sentimos todo el equipo que hacemos ‘Manitas Pintando Arcoiris A.C.’, incluyendo nuestras bellas familias de nuestros niños guerreros, muy desconcertados por la comparación o confusión (no sabemos) de nuestros niños, que están en esta lucha día a día contra el cáncer”, precisó Manitas Pintando Arcoíris.

“Hace unos meses acudimos a él (Samuel García) buscando apoyo, tal vez por eso nos tenga presentes, pero no tuvimos respuesta. Estaríamos encantados poder agendar una cita con él, que nos visitara y pueda apoyar a nuestros pequeños que tanta ayuda necesitan en esta etapa de desabasto y pandemia por Covid-19”, expresaron.

Luego de que fuera severamente criticado por internautas, al Senador no le quedó de otra más que asistir a la fundación y horas más tarde la página de la asociación publicó un video en el que se apreciaba a Samuel García y a su esposa, Mariana Rodríguez, pidiendo una disculpa pública por la equivocación.

Samuel explicó que se trató de una confusión pues también tenían programadas visitas a fundaciones contra el cáncer. Asimismo aprovechó “el error” para expresar su apoyo a las madres de niños con cáncer.

“Comunidad de Manitas Pintando Arcoíris AC agradecemos a todos la solidaridad y empatía mostrada ante la desafortunada publicación que el senador Samuel García referenció en una de sus historias en vivo el día de ayer”, explicó la fundación.

“Hoy recibimos la visita del senador Samuel García y su esposa Mariana, ofreciendo una sincera disculpa y apoyo incondicional a lo más importante para nosotros "los niños guerreros y nuestras familias" afectadas y que luchan día a día por esta terrible enfermedad”, continuó.