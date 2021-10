Se caen a nivel mundial WhatsApp, Instagram y Facebook

Lunes 4 de septiembre, está mañana usuario de redes sociales reportaron la caída del servicio de mensajería WhatsApp, Instagram y Facebook.

Según el portal Downdetector, las fallas en WhatsApp se dieron cerca de las 10:300 horas de la ciudad de México, en dónde se dio a conocer que los servicios de Mark Zuckerberg estaban sufriendo problemas para funcionar de manera normal, aunque al parecer no solo existen fallos solo en estas apps si no también en algunas compañías de telefonía y servicios de internet.





En facebook reportaron 1 millón 800 casos de reportes debido a que tampoco operaba con normalidad.

La caída de WhatsApp, Facebook e Instagram, no solo se dio a nivel nacional si no mundial, según el reporte de usuarios.

En conclusión, Whatsapp no permite enviar ni recibir mensajes, mientras que Instagram no permite actualizar el muro de publicaciones o la barra de stories y Facebook no permite acceder a la red social.