¡Histórico! Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield recrean famoso meme de Spiderman

Desde que comenzaron a salir las primeras filtraciones Spider-man No way home, los fanáticos comenzaron a imaginar la recreación del icónico meme de los tres spider-man apuntándose, con Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, cosa que no terminó por suceder en la película como tal, aunque la cuenta oficial de la película hizo una publicación que volvió realidad el sueño de muchos sobre este meme.

Para celebrar el anuncio de la preventa digital y física de la cinta, la cuenta oficial de la película compartió una imagen en alta calidad de los tres spider-man recreando el icónico meme. La imagen está acompañada por el texto ‘por supuesto, tenemos EL meme.’ Para luego anunciar la fecha de salida de las versiones digitales, en 4k y Blu-ray, y la página donde puedes reservar las ediciones.

of course, we got THE meme. #SpiderManNoWayHome swings home on Digital March 22 and on 4K UHD & Blu-ray on April 12!



Pre-order now: https://t.co/Rythp0WfkU pic.twitter.com/pOmV6y3lJr — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 23, 2022

La publicación rápidamente se volvió viral en redes sociales, logrando que hasta el momento el ‘post’ tenga más de mil 300 comentarios, 53 mil retweets y 182 mil ‘me gustas’.

El meme en Spider-man en No way home

La realidad es que el meme no apareció como tal en la película, distintos usuarios compartieron mediante redes sociales un par de escenas donde aparecen los tres actores en una posición muy parecida a la del meme, aunque esto no convenció a muchos y muchos seguidores del héroe seguían esperando la recreación del meme.

They literally recreated this meme not once but twice #SpiderManNoWayHome #PeterParker pic.twitter.com/CMODBtIJ7y — Shahir Hameed (He/Him) ☪️ (@hameed_shahir) December 17, 2021

Origen del meme de los tres Spider-Man

El meme de los tres Spider-Man señalándose mutuamente que tomó popularidad con el anuncio y salida de la película Spider-Man No Way Home, es en realidad una variación del meme que originalmente tiene solo a dos arácnidos apuntándose entre sí. Pero ¿cuál es el origen de esta imagen?

Para explicar esta icónica imagen hay que remontarnos a la década de 1960, específicamente para la serie animada de Spider-Man de 1967. Uno de los capítulos, llamado ‘Doble identidad’ se muestra como el héroe intenta atrapar a un hombre muy parecido a Peter Parker, el cual roba un valioso manuscrito.

El culpable de este atraco es Charles Cameo, quien se hace pasar por otras personas para realizar sus robos de tesoros artísticos. Para lograr capturarlo deciden poner una trampa, ya que personajes como el editor de The Daily Bugle, J. Jonah Jameson, piensa que es el mismo Spider-Man quien está llevando acabo los atracos.

Es entonces que Brutus, guardaespaldas de Charles Cameo, golpea a un oficial de policía que está entregando un tapiz, para luego tomar su identidad, mientras que Cameo se hace pasar por el héroe.

Al final del episodio, Cameo y Brutus son aprehendidos por el verdadero Spider-Man, no sin antes encontrarse y dar origen a la icónica escena de “Ese hombre es un impostor”, que a continuación podrás ver.

