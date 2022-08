"Te duermes y te cojo", mujer exhibe letrero de taxi luego de que el chofer no la dejará bajar

Jovencita se encuentra mensaje aterrador en el tablero de un taxi en la CDMX que decía "te duermes y te cojo" por lo que tomo una foto y la viralizó, así como la cara del chofer para que tuvieran precaución.

Michelle "N" abordo la unidad en avenida Ticomán, cerca de Indios Verdes, CDMX, al abordar la unidad se percató del mensaje escrito en el tablero, de inmediato al darse cuenta le causa temor por lo que le pidió al chofer detener su marcha para que ella pudiera bajar de la unidad justo en el lugar donde lo abordo.

Luego de pedirle la parada el chofer se negó a bajarla por lo que ella de inmediato saco su celular para tomar una foto al mensaje y a su cara a través del retrovisor y fue así la única manera que el chofer se paro.





Le pedí al sujeto que me bajara y no quería, hasta que no le tomé la fotografía no me bajó.

Michelle "N"





Luego de este susto, Michelle "N" decidió poner su denuncia, luego de esto la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) se comunicó con ella diciéndole; "lamentamos el inconveniente, le pedimos mayor detalle del incidente por favor como placa de unidad y ascenso y descanso de dónde abordo la unidad".





Esta foto en Twitter causo revuelto luego de que ella denunciará al sujeto a través de una foto / Foto | Twitter: @Cronopiojudd





Esta foto en Twitter causo revuelo luego de que ella denunciará al sujeto a través de una foto, pidiendo la opinión de las personas, por lo que muchos en algunos comentarios fueron negativos, ya que mencionan que tal vez lo hace por fama o para ganar seguidores y likes.

Hasta el momento es lo que se sabe y no se ha hablado más del tema, se espera que autoridades competentes investiguen a fondo la situación.





Hace rato abordé este taxi y leí esto. “Te duermes y te cojo”. No cabe duda que la violencia machista no conoce límites, que cada día se hace más violenta y más explícita. Le pedí al sujeto que me bajara y no quería, hasta que no le tomé la fotografía no me bajó. Aquí su cara. pic.twitter.com/b40LRfojlO — Michelle Judd (@Cronopiojudd) August 26, 2022