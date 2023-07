¡Se te borró la sonrisa! Juez cancela boda por broma de la novia en el registro civil

El día de la boda es uno de los momentos más importantes en la vida de una pareja, marcando el inicio de un nuevo ciclo junto a la persona amada. Sin embargo, no siempre resulta ser un momento completamente bello. Tal fue el caso de una novia a quien le cancelaron su boda debido a una broma que hizo en el registro civil. A continuación, te contamos los detalles.

El incidente fue difundido a través de un video en TikTok por el usuario @abogadoarias, donde se puede observar a una pareja que está a punto de formalizar su matrimonio, pero que no logra hacerlo debido a una broma que la novia hizo y que no le agradó al juez.

"Señor Danilo, ¿es de su libre y espontánea voluntad casarse con la señorita Miriam?", pregunta el juez.

Danilo responde firmemente que sí, pero cuando le hacen la misma pregunta a Miriam, ella responde entre risas que no, esta respuesta provoca la molestia del juez, quien le señala que no se puede bromear con respuestas así. La novia intenta explicar que solo era una broma, pero el juez le informa que lamentablemente no se puede llevar a cabo la ceremonia.

En ese momento, todos en el lugar cambian su expresión de risas a seriedad. La novia se toca constantemente la cara y el juez le devuelve el anillo al novio, indicando que deben agendar otra fecha para la boda.

Posteriormente, en el video, un especialista explica que "no hay espacio para juegos cuando se está cumpliendo con esta formalidad", y asegura que si no hay seriedad, el evento será anulado.

Como era de esperarse, el video se hizo viral en TikTok y generó debates entre los usuarios. Algunos expresaron que el juez hizo lo correcto, afirmando que no hay lugar para bromas en ese acto tan importante. Otros consideraron que el juez exageró y mencionaron que los curas a veces hacen bromas en las ceremonias. Hubo también quienes opinaron que el juez debería haber advertido desde el principio que no se permitían bromas. Algunos usuarios comentaron que ellos también son un poco bromistas, pero ahora saben que deben tener cuidado en situaciones serias como esta.

