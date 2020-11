[VIDEO] Policías de EU no se resisten y compran tamales en muro fronterizo

Los tamales son uno de los platillos más representativos y deliciosos de México, normalmente se comen durante la época decembrina, pero definitivamente siempre es un buen día para degustar un tamalito de rojo o rajas.

Y es que nadie puede resistirse a este manjar, ni si quiera nuestros vecinos del norte. Así quedó demostrado en un video en el cual se observa a un mexicano vendiéndole tamales a un policía de la frontera de México con Estados Unidos.

La grabación se difundió a través de TikTok e inmediatamente se viralizó, y no solo desató la polémica entre los internautas, también las bromas.

Y es que en nuestro país es bastante común que los vendedores de tamales vayan colonia por colonia ofreciendo sus tamales, incluso en una de las fronteras más famosas del mundo también ocurre esto.

El usuario Soytijuana664 fue quien documentó el momento en que un vendedor le pasa unos tamalitos a un policía del otro lado.

“Si no te gustan, no me los pagues… Pruébalos primero” le dice el tamalero al agente. Sin embargo, este último insiste en pagarle.

Binational relations have been restored. #TamalesEnLaFrontera

El internauta recordó en su publicación la tensa relación que Donald Trump sostiene con México y algo más relacionado a las recientes elecciones. Con los hashtags #eleccioneseuu2020 y #pierdetrump, Soytijuana664 escribió: “la migra ya puede comprar tamales”.

Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales aprovecharon el video para crear memes y bromear con los “gringos”.

Algunos escribieron “te das cuenta que ya perdió Trump, cuando los de la migra vuelven a comprar tamales”, “los tamales no tienen frontera, éste agente de Border Patrol lo confirma” o “lo que los tamales unen, ninguna frontera separe”.

Hasta el momento el video cuenta con más de 100 mil “me gusta” y ha sido compartido 23 mil veces.