Bananeros respaldan el proyecto de Yamil Melgar

Yamil Melgar, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), a la presidencia municipal de Tapachula, se reunió con integrantes de la Asociación de Productores Plataneros del Soconusco (APPS), a quienes les expuso su plan de trabajo en diferentes temas, para atender los problemas de Tapachula.

Un presidente municipal debe ser un facilitador para coadyuvar con los productores, indicó al tiempo de reconocer la importancia de este sector en la región, como generadora de economía.

El candidato morenista a la alcaldía remarcó la instalación de un Consejo Consultivo Ciudadano, integrado por los colegios, cámaras, gremios y sectores productivos para socializar todos los proyectos de interés y de importancia presupuestal, para lograr el polo de desarrollo en la frontera Sur.

También destacó la necesidad de gestionar ante el Congreso del Estado, la conformación del Instituto Municipal de Desarrollo, que por ley debe existir en todos los municipios, y aunque existe ya en leyes, es importante la voluntad política.

Sectores productivos y gobierno deben abonar para tener un mejor Tapachula -dijo-, por ello en la administración se tendrán reuniones periódicas para escuchar las necesidades y evaluar los avances de cada uno de los proyectos.





"Debemos buscar que Tapachula vuelva a ser la capital económica, yo me he preparado para este momento de mi vida, y no duamos que esto suceda, con la ayuda del próximo gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, y la próxima presidenta, Claudia Sheimbaum", destacó.

Yamil Melgar habló de muchos temas que forman parte de su proyecto de trabajo, como el de seguridad donde destacó que se tiene que capacitar a los policías, aumentar el número de elementos y mejorar sus condiciones laborales; además se pronunció por instalar más cámaras de video vigilancia en los puntos de mayor vulnerabilidad, así como en las entradas y salidas de la ciudad, además de sumarse a la estrategia de seguridad, coordinados con el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal.

Los productores de plátano agradecieron la visita y reconocieron el liderazgo que ha tenido Yamil Melgar en las diferentes funciones que ha desempeñado, en las instituciones públicas y privadas, y ahora en la próxima encomienda. En el municipio no hay duda de que será lo mejor para Tapachula.

Bananeros respaldan el proyecto de Yamil Melga / Foto: Cortesía / Yamil Melgar Bravo

"El presidente municipal es la primera instancia a la que nos debemos acercar para poder gestionar, hay muchos temas qué atender, como la rehabilitación de los caminos sacacosechas, el tema de seguridad, el del agua", dijo Alberto Barraza, uno de los productores.

Otro de los presentes, Rafael Nava Ricaño, reconoció la importancia de trabajar con el acompañamiento de especialistas para hacer más productivas las tierras de esta región, y agradeció a Yamil Melgar el compromiso que ha hecho con este sector.