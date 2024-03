Aspirante a gubernatura de Chiapas exige al INE seguridad en proceso electoral

Policiaca Aspirante a la candidatura municipal de San Fernando sufre atentado

La aspirante a la gubernatura del estado por los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Olga Luz Espinosa Morales, ha solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE), seguridad personal ante la violencia que vive el estado para recorrer todos los municipios para el desarrollo de su campaña política en busca del voto del electorado para las elecciones del 2 de junio.

Queremos que la seguridad nos acompañe a dónde vayamos esperamos que no pase a mayores





Explica que aún cuando los registros de las candidaturas ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) vencen el 26 de marzo, es la única precandidata y con el respaldo de las tres fuerzas políticas a nivel nacional y estatal solo se esperan los tiempos para que se realice el registro y se oficialice su postulación ante la autoridad electoral estatal, y pese a ello se ha adelantado a solicitar seguridad.

Las elecciones del 2 de junio son concurrentes federales y estatales, para el caso de las locales el plazo para la presentación de solicitudes de registro de candidaturas vence el 26 de marzo, luego será la aprobación por parte del consejo general del IEPC y las campañas para la gubernatura del estado serán del 31 de marzo al 29 de mayo, y admite que lo ideal es que no necesitamos seguridad.









Policiaca Intento de secuestro contra Willy Ochoa en Las Rosas

De acuerdo con Olga Luz Espinosa, "yo lo solicité a consideración de los dirigentes de los partidos en el estados, Carlos Alberto Palomeque Archila, del PAN; Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del PRI y Jose Antonio Vázquez Hernández, del PRD, y lo ha solicitado a el INE de acuerdo con el protocolo diseñado para ello, vamos a ver cuál es el procedimiento, será muy interesante verlo, aunque reiteró que el escenario ideal es que no se tuviera que solicitar esa seguridad".

Espinosa Morales insiste que esa decisión de solicitar seguridad es por los acontecimientos que han ocurrido a nivel nacional y estatal en contra de aspirantes a puestos de elección, en Chiapas hubo un muerto en Suchiate en enero y en este mes de marzo un atentado contra un aspirante de San Fernando y contra un aspirante a senador de los mismos partidos que ella representa en Las Rosas los semana pasada.





Elecciones 2024 PRI, PAN y PRD inician campaña con llamado a la seguridad en Chiapas

Queremos que la seguridad nos acompañe a dónde vayamos esperamos que no pase a mayores, por eso estamos haciendo un llamado a la paz y a la tranquilidad, a la seguridad y a que las elecciones se dieran como lo que deben ser, una fiesta democrática, que sea un contraste de propuestas, no un contraste de polarización, la polarización es lo que menos necesita el país y por eso yo hago un llamado a las autoridades estatales, federales y municipales a qué evitemos la polarización, en un país donde hay diez aspirantes a puestos de elección asesinados no podemos seguir así, exigió.

Dijo que construir la paz y la seguridad depende de todos y de todas, hay que construir ciudadanía, que no nos apasionemos por los temas políticos, que no los llevemos los temas políticos a otro renglón, la seguridad no solo debe darse para las personas que estamos contendiendo, la seguridad también depende de los poderes fácticos que cada vez son más reales y que ocupan las primeras planas de los diarios nacionales e internacionales, depende de los escenarios locales y nacionales, Chiapas es de los Estados donde mayor presencia de violencia hay y las personas que estamos participando lo que necesitamos hacerlo en un clima que haya seguridad.

El llamado a los once partidos políticos contendientes es a construir ciudadanía, que las personas que están inclinadas a cualquier partido político les pedimos que nuestro único color sea Chiapas, que nuestro único color sea el blanco de la paz, hay otros temas que no me competencia por ahora, pero le pedimos al gobierno de Chiapas que haya su trabajo, que garantice la seguridad no solo para los que participamos en los procesos electorales, sino para toda la ciudadanía, puntualizó.