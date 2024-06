Caos en casillas especiales del 5 de mayo para discapacitados y foráneos

En el parque 5 de mayo pusieron casillas especiales para las personas con capacidades diferentes la cual no cuenta con rampas, ni accesibilidad para los ciudadanos que traen silla de ruedas, por esta razón las áreas donde pasan a votar es con la ayuda del familiar.

De acuerdo a María Agustina, una joven con capacidades diferentes comentó que has sido difícil acudir a votar, además que su domicilio se encuentra lejos y llegar y tener que esperar es de muy mal gusto, cuando se supone que en las casillas las prioridades son ellos.

"No hubo prioridad para los discapacitados, me hicieron hacer fila", mencionó. Así también enfatizó que fue su esposo quien la tuvo que ayudar a moverse, mientras tanto espero cerca de 2 horas para poder votar. Cabe mencionar que en esta era una casilla especial para personas con capacidades diferentes, pero no tuvo los lineamientos necesarios.

Ante ello este sector ha expresado su sentir y su falta de compromiso y organizaciones de funcionarios electorales, al realizar las elecciones con casillas que no cumplen las condiciones necesarias, además que se pelearon, por que en esa misma casilla estaba la especial para foráneos, en donde tampoco se cumplieron lineamientos.

Uno de los inconformes mencionó que llegaron desde las 8:00 de la mañana y la fila no avanzaba por lo que molestos reclamaron a funcionarios de casilla, a lo que termino en pelea, ya que nuevamente volvieron hacer la fila, haciendo un total desorden.

Cabe destacar que algunos contaban con fichas y otros no por lo que molestos comenzaron a discutir unos con otros, por lo que tuvo que llegar persona de patrullas motorizados para calmar la situación.