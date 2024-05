Chiapas no es de nadie en particular, es de todos: Karla Muñoz

Chiapas no es de nadie en particular es de todos, nadie se puede repartir nada antes de las elecciones del 2 de junio, nadie se puede apropiar del estado, lo vamos a seguir defendiendo, dijo Karla Isarema Muñoz Balanzar, candidata a la gubernatura del estado por el Movimiento Ciudadano, en el cierre de campaña en reunión con candidatos y la estructura del partido.

Agradeció el respaldo a su candidatura, por los acontecimientos que le pasó a nuestro candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, acordamos un cierre de campaña diferente, el trabajo ha sido diferente, por eso nosotros queríamos un segundo debate, el que canceló es el candidato Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, por tema de agenda, mientras que Olga Luz Espinosa Morales, no contestó, nosotros no recibimos ningún solo peso pero nuestra campaña fue austera, contenta y me quedo satisfecha con los resultados que hemos sacado adelante.

En el último día de campaña política electoral en Chiapas este 29 de junio, insistió que solo este 2 de junio será diferente para Chiapas, aclaró que nunca intentó declinar, no estamos a favor de Morena y sus aliados, venimos caminando solo para la ciudadanía, este proceso no ha sido fácil, hemos tenido obstáculos gigantescos pero hemos salido adelante porque la gente ha abierto las puertas, los resultados los veremos el día 2, la ciudadanía ya despertó.

Chiapas necesita seguridad, gobernabilidad, un estado de paz y desarrollo, estaba sido la campaña más preciosa, lo que buscamos es el bienestar general de los ciudadanos, el caminar dará resultado el día 2 de junio, el respaldo de la gente nos armó de valentía y de fuerzas, eso es lo que nos mueve, no un interés personal, Chiapas va a ser recuperado por los chiapanecos, necesitamos que se recupere esa paz que tanto anhelamos, reiteró Muñoz Belanzar.

La candidata originaria de Tuxtla Chico subrayó que cuando se lucha en unión verdadera se obtienen grandes resultados, el Estado ya despertó y la gente ya se levantó, tengo fe y confianza de que no habrá necesidad del hombre, sino la voluntad de las y los ciudadanos el primero primer domingo de junio, recalcó.