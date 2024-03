"No se avisó a los consejeros", dice Sheinbaum sobre abucheos en convención de Citibanamex

Teoloyucan, Estado de México. Luego del abucheo que sufrió el jueves Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena, por no presentarse en la 32ª Reunión Plenaria de Consejeros Consultivos de CitiBanamex, la abanderada morenista justificó este viernes su ausencia al asegurar que ella había informado con oportunidad que no acudiría a dicho evento. Al mismo tiempo, reprochó que no se avisó a los consejeros bancarios de su insistencia.

Además, expuso que no tiene confirmado acudir a otros encuentros empresariales o universitarios, más que a la reunión de la Convención Bancaria 2024 a realizarse en Acapulco, Guerrero, los días 18 y 19 de abril, porque tiene su agenda saturada de mítines con simpatizantes en toda la República.

Al preguntarle por el abucheo en el evento financiero, dijo: “lo informamos ayer. Lo aclaró Ana María Lomelí (su enlace con el sector empresarial)”, mientras aseguró que no se le informó a los consejeros de CitiBanamex con oportunidad.

Ayer, tras el abucheo en la plenaria en cuestión, Lomelí dijo en sus redes sociales que la invitación que se le extendió a Sheinbaum, desde el lunes 26 de febrero, fue declinada y esto se le informó personalmente a Manuel Romo, director general de CitiBanamex, pues se le dijo que estaría fuera de la Ciudad de México en recorridos de campaña.

“Lamento que no se haya informado en su debido momento a las y los consejeros de la institución”, dijo Lomelí y afirmó que Sheinbaum “ha privilegiado el diálogo en un sin fin de reuniones con empresarias, empresarios en todo el país y así seguirá siendo. El diálogo es con todos y todas”, puntualizó su enlace financiero.

En tanto, Sheinbaum dijo este viernes que descarta enviar videos o algún otro tipo de mensaje a quienes la inviten y subrayó que, al igual que en en el evento de CitiBanamex, informará a los organizadores con tiempo de su inasistencia.

“Nosotros andamos en territorio y en algunos casos andamos en otros (eventos). Pero lo importante es avisar con tiempo” dijo la morenista, a su vez, dijo que confirmó que va a ir a la Convención Bancaria en Acapulco y añadió que está evaluando ir a la Universidad Iberoamericana, para dialogar con la comunidad estudiantil de esa institución.

Este viernes, Sheinbaum tuvo un primer mitin en Tultitlán, Estado de Mexico, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, donde hizo una serie promesas dirigidas a las mujeres, como dar pensiones a embarazadas y mujeres de entre 60 y 64 años, crear estancias infantiles y erradicar la violencia de género, entre otras propuestas.

Promete Trolebús en Edomex

En su segundo mitin, en Teoloyucan, prometió desarrollar un sistema de trolebuses para que se pueda transportar de manera eficiente la gente más pobre del Estado de México, como el que desarrolló en Iztapalapa cuando fue jefa de Gobierno.

“Vamos a apoyar a la maestra Delfina (Gómez), un sistema de Trolebuses elevados, que sea accesible, limpio y que atienda a las zonas más necesitadas del Estado de México”, dijo.

Añadió que el trolebús de Chalco a Santa Martha Acatitla es un transporte especial, “ese lo iniciamos en la Ciudad, hicimos esa obra que se llama el Trolebús Elevado, es un segundo piso pero para puros trolebuses y es más barato hacerlo que un Metro pero cumple con la misma función, solo que va elevado. También hicimos Cablebúses, bueno, todo eso lo vamos a traer al Estado de México”, prometió.

También aseguró a sus simpatizantes que “va a haber guerra sucia” en este proceso electoral, mientras sostuvo que se está atacando con ella al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Teoloyucan, la candidata estuvo acompañada por Mario Delgado líder nacional de Morena, el senador Ricardo Monreal, el senador Higinio Martínez y, Pedro Zenteno, ex director del ISSSTE y quien es candidato a diputado federal.

La abanderada de la coalición "Seguimos Haciendo Historia" tendrá un último mitin este viernes en Maravatío, Michoacán, entidad que ha sido golpeada por el crimen organizado, luego que hace 11 días asesino a dos candidatos a la Presidencia Municipal en esa demarcación, uno era Morena y otro del PAN.