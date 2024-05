“Cualquier persona puede usar el rosa”, consejeros del INE difieren con Guadalupe Taddei

Los consejeros electorales Claudia Zavala y Martín Faz difirieron con la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y aseguraron que los integrantes de la Marea Rosa pueden utilizar el rosa, color institucional del árbitro electoral desde 2014, en su movilización del día de mañana en apoyo a Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD).

En conferencia de prensa desde el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, sede del tercer debate presidencial, la consejera Claudia Zavala dijo que el uso de colores no es exclusivo de ninguna institución, por lo que los ciudadanos que salgan mañana a las calles a mostrar apoyo a su candidata están en libertad de usar el color que mejor les parezca.

“Esa libertad sigue existiendo, el uso de los colores no es exclusivo de nadie. Imagínese tendríamos que entrar a quitar a gobiernos, a partidos, no esta es una parte ciudadana que así se quiso identificar, al igual lo han hecho cuando van a ver películas de cine, es parte de las libertades, yo lo considero así. Sé que algunos de mis colegas tienen otros puntos de vista que respeto absolutamente pero en mi opinión, sí, cualquier persona puede usar los colores y el INE no se nos olvide es una institución ciudadana para las y los ciudadanos”, dijo.

La opinión de la consejera Zavala contrasta con la de la presidenta del INE que ayer pidió a la Marea Rosa no utilizar el color institucional del árbitro electoral, pues dijo que “no abona al respeto” que se use el color rosa por parte de un movimiento que apoya abiertamente a una candidata.

El consejero Martín Faz dijo que es “un llamado personal de la presidenta, válido, pero no de carácter institucional”. Indicó que no le gusta que se asocie el color de identidad del Instituto a alguna candidatura en particular, sin embargo, dijo que es su gusto personal y eso no implica que se tenga que prohibir a los ciudadanos utilizar el color de su preferencia en la movilización del día de mañana.

La ciudadanía puede hacer uso del color que quiera, yo preferiría que no haya una identificación pero tampoco es óbice para decir algo a la ciudadanía dijo

Sobre la petición de Morena, PT y Partido Verde de que el INE deje de usar el rosa como color institucional para evitar que se le asocie con Xóchitl Gálvez, la consejera Carla Humphrey dijo que tendrá que analizarse en sesión del Consejo General.

“Es bastante probable que tengamos que ir a Consejo General a ver este tema, la marcha es mañana, esta solicitud la enviaron el jueves y por tanto hay que analizarla, hay que estudiarla, hay que hacer un proyecto de respuesta, hay que nutrirla, hay que ver si estamos de acuerdo las y los consejeros con el sentido de la respuesta y cuando nos den la propuesta valoraremos cómo votar”, sostuvo.