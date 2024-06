IEPC anuncia que solo el 89.99% de las casillas en Chiapas fueron instaladas

La jornada electoral de este 2 de junio en Chiapas ha presentado un progreso lento en la instalación de casillas, según el reporte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC). La presidenta del IEPC, la consejera María Magdalena Vila Domínguez, informó que hasta el momento se ha alcanzado un 89.99% de instalación.

Vila Domínguez aclaró que este porcentaje no refleja el total real de casillas instaladas, ya que es probable que muchas más ya estén operativas pero aún no se han reportado oficialmente. Los informes de instalación se actualizan cada quince minutos y se está dando un seguimiento continuo.

La presidenta subrayó que no hay reportes de personas obstruyendo la votación o poniendo en riesgo la jornada electoral, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hizo un llamado a la ciudadanía a ser cautelosos con la información y no dejarse llevar por rumores o noticias falsas. La Secretaría le aseguró que no tienen reportes de incidentes lamentables hasta el momento.

Vila Domínguez destacó que la aspiración es que la jornada transcurra sin incidentes. Hasta ahora, no se han recibido reportes de obstrucción en Salto de Agua. Sin embargo, en La Concordia y Villacorzo se implementaron medidas de seguridad diferentes a las habituales, aunque los detalles específicos no fueron proporcionados.

En Tuxtla Gutiérrez, el INE dio de baja a 20 casillas, aparentemente debido a cambios de domicilio en su ubicación. Además, muchos funcionarios de casillas no se presentaron, lo cual está previsto en la ley. En estos casos, se recurre a personas de la fila dispuestas a participar para proceder con la instalación formal de la casilla, lo que podría haber contribuido a la demora.

La consejera del IEPC reiteró el llamado a los electores para que acudan a las casillas correspondientes y ejerzan su derecho al voto. "Están dadas las condiciones para salir a votar, hay que hacerlo con responsabilidad, con el voto informado y con mucha convicción", enfatizó Vila Domínguez.

Finalmente, recordó que la votación es un derecho constitucional, y el voto debe ser libre, secreto y directo. Se continuará recibiendo reportes para monitorear el desarrollo de la jornada electoral y asegurar que se lleve a cabo de manera ordenada y pacífica.

