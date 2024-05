Esperan superar participación electoral del 61% en 2021 y el 68% del 2018

El porcentaje de participación ciudadana a vencer en las elecciones del 2 de junio es el 61 por ciento registrado en las elecciones del año 2021 y el 67 por ciento alcanzado en la jornada electoral del 2018, sostuvo la presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez.

La aspiración es superar esos porcentajes o cuando menos sostenerlos en la jornada electoral del primero domingo de junio con un listado nominal superior a los 4 millones de ciudadanos con credencial de elector, aunque la sensación de inseguridad en varios municipios y regiones del estado genera temor en la ciudadanía para poder salir a emitir su sufragio, añadió.

Pero en el IEPC estamos haciendo todo lo necesario para ello y yo reitero con las autoridades de seguridad y gobernabilidad del estado para generar una gran participación ciudadana, el que se logre dependerá no solo del trabajo del Órgano Público Local Electoral, que solo organizamos elecciones y estamos haciendo todo lo necesario para alcanzar esas metas, hoy tenemos instalados y funcionando los 24 Consejos Distritales Electorales y los 123 Consejos Municipales Electorales, ya tenemos material entregado, nos faltan entregar boletas para pasar al sellado y fajillado, y entregarlo al Instituto Nacional Electoral para proceder al mecanismo de distribución, explicó en entrevista.

Vila Domínguez precisó que el abstencionismo en las elecciones lo generan tres cosas, que la ciudadanía no se informa, no se involucra en los temas electorales, hay cierta apatía por considerar que no es su tema y el desconocimiento por quién votar y para qué, por ello estamos haciendo una promoción del voto en este mes de mayo y junio convocando a votar a las juventudes porque hay un indicativo que menos de la mitad de las juventudes no se involucra y no vota.

Desde principios de enero de este 2024 iniciamos la promoción del voto, lo hacemos en redes sociales para llegar a lo más que podamos, en Chiapas el mayor porcentaje de votación es de hombres, esperemos que en este 2 de junio lo superemos, que la gente se involucre más, no como una obligación, sino como un derecho de votar por el bien de la entidad, deseamos que se escuche la voz de todas y de todos.

En las elecciones extraordinarias del 2022 en el municipio de Venustiano Carranza se registró la participación ciudadana del 16 por ciento, porque había ahí un tema de inseguridad, se habían anulado las ordinarias del 2021 por violencia, mientras que en Frontera Comalapa, donde se anularon las elecciones locales ordinarias del 2021 y no se realizaron las extraordinarias del 2022 y Honduras de la Sierra, donde no hubo las ordinarias del 2021 y extraordinarias del 2022, Vila Domínguez espera que ahora sí se puedan realizar.

Confirmó que once candidatos a puestos de elección, 10 a miembros de ayuntamientos y uno para diputaciones locales, han solicitado el protocolo de seguridad por los hechos de violencia en el estado, aunque se reservó los nombres de los candidatos, partidos políticos, municipios y regiones a las que pertenecen.

Expuso que el IEPC acatará la legislación electoral, el mandato del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se trata de alcanzar los mejores resultados de este proceso electoral en el que la convocatoria es lograr la amplia participación ciudadana, aunque ven problemas de inseguridad en Pantelhó, y en otros territorios a los que se ha referido el INE en las regiones Sierra, Frontera y Altos.