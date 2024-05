Se cumplen con etapas del proceso electoral en Chiapas: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó la tarde de este viernes el ensobretado de las boletas electorales para las personas que votarán en modalidad voto anticipado, válidos para las elecciones del 2 de junio.

La presidenta del Consejo Local del INE en Chiapas, Claudia Rodríguez Sánchez, dijo que se han ido cumpliendo cada una de las etapas del proceso electoral y se espera una gran participación de la sociedad.

Dijo en entrevista que lo que se está haciendo es la integración de los sobres que contienen las boletas y las documentaciones electorales para el voto anticipado para la ciudadanía que realizó trámite conforme al artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto es, cuando realizaron trámite para la credencial de elector no podían acudir a los módulos de atención y un módulo móvil acudió a sus domicilios para hacer trámite.

Se cumple etapas del proceso electoral ✅

Tenemos una base de datos de las personas a las que les fuimos a hacer el trámite y regresamos a visitarlos para preguntarles si querían participar en las elecciones, se realizó una lista nominal especial y 95 personas van a emitir su sufragio de manera anticipada, el periodo de su sufragio es a partir del 6 de mayo hasta el 20, personal del INE acude a su domicilio para recabar el voto, tenemos seis elecciones en Chiapas y van a poder sufragar por las seis elecciones.

Las tres federales y las tres locales, presidencia de la república, senadores, diputados federales, diputados locales, miembros de ayuntamientos y de gobernador del estado, están participando los trece vocales electivos de las trece juntas distritales para que lleven la información y puedan arrancar en tiempo y forma con el voto anticipado, señaló Claudia Rodríguez.

Abundó en entrevista en la sede del INE en Tuxtla Gutiérrez, que las personas no tienen movilidad, no pu den moverse, están en estado de postración, por ello el personal tendrá que ir a sus domicilios en muy diversos municipios para garantizarles su participación en las elecciones federales y locales.

Las personas se ubican en 64 de los 124 municipios del estado, se concentra un gran número en Tuxtla Gutiérrez, es un derecho humano que las personas en postración puedan ejercer su derecho al voto para las elecciones federales y locales de junio de este año, está reconocido constitucionalmente.

Por otra parte, comentó que para el voto en el extranjero se están integrando los paquetes paquetes electorales en la Ciudad de México con la lista nominal que se elaboró, tienen hasta el cinco de mayo para presentar alguna aclaración.

Rodríguez Sánchez comentó que derivado de los problemas de inseguridad, se presentaron once solicitudes de protección para igual número de candidatos a puestos de elección federal y local, algunas están mis en espera de respuesta por parte de mesa de seguridad local, pero ya no nos informan si se otorgan o no estas medidas.

Se han turnado a la Ciudad de México para se de una respuesta, nosotros solo las canalizamos, en espera de que los actores políticos tengan las respuestas correspondientes, añadió.

Finalmente, dijo que el llamado a la ciudadanía es que participe en el proceso electoral local y federal, que se decida a participar, que pueda participar también como observadores y observadoras electorales, para que puedan observar todad las etapas del proceso electoral local y federal en el estado de Chiapas.