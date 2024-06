INE reporta 15 casillas sin instalar por robo de material electoral y conflictos

El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que 15 casillas en Chihuahua, Michoacán, Puebla y Oaxaca no pudieron instalarse por robo de material electoral y porque sujetos ajenos al INE lo impidieron.

Al reanudar la sesión de Consejo General, la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, Claudia Edith Suárez, indicó que con corte a las 13:40 horas, se han instalado 166 mil 167 casillas en todo el país, lo que representa el 97.64 por ciento de las 170 mil 182 casillas, e informó de las incidencias en la jornada electoral.

Precisó que de las 15 mesas receptoras de votación no instaladas, dos corresponden al distrito 09 de Hidalgo del Parral, Chihuahua, en donde no se permitió por personas ajenas la instalación; tres casillas se ubican en el distrito 04 de Jiquilpan de Juárez, Michoacán, y no se instalaron por robo de la documentación electoral.

Dos mesas receptoras de votación más no se instalaron en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por acuerdo de la asamblea de la comunidad; siete casillas no se instalaron en el distrito 09 en Puerto Escondido, Oaxaca, por conflicto existente y porque no había garantías; y una casilla en el distrito 13 de Puebla no se instaló por robo de documentación electoral.

En cuanto al voto de los mexicanos en el extranjero en sedes consulares, la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva reportó la operación e instalación de 18 de las 23 mesas receptoras de votación.