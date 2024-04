Chiapas enfrenta una creciente inseguridad, afirma dirigente del PRD

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrático (PRD), Jesús Zambrano, expresó su preocupación por la situación de inseguridad que aqueja a diversas regiones de Chiapas.

Durante su acompañamiento a la candidata Xóchitl Gálvez en una gira por el estado, Zambrano señaló que varios territorios están siendo controlados por cárteles criminales, lo que representa un grave problema para la población.

“Lo que está pasando en Chiapas no le beneficia a nadie y por eso estamos acompañando a la candidata en esta gira de trabajo en tres de los municipios más importantes del Soconusco y la Costa de Chiapas”, expresó político.

Añadió que todo parece indicar que al no querer atacar a los grupos del crimen organizado el gobierno federal de López Obrador, no sólo está preparando una elección de estado, sino también del miedo para que las personas no salgan a votar.

Advierte que esta situación no solo afecta a la población, sino que también podría tener repercusiones en el proceso electoral, generando un clima de miedo que desincentive la participación ciudadana en las urnas.

Pidió a la población que no tengan miedo, así como lo hace Xóchitl Gálvez, que recorre el país sin miedo y por tal razón arrancó su campaña en Zacatecas, uno de los estados más violentos del país.

“Yo digo que López Obrador es un narcopresidente y su candidata se convierte a través de su narcopartido en una narcocandidata y esa es la realidad a la que se están confrontando, pero le vamos a ganar”, abundó.

En cuanto a la estrategia electoral de Morena, Zambrano denunció que el partido en el poder busca obtener el control total del estado, pero advirtió que podrían terminar dejándoles solo el chasís, mientras ellos se quedan con el motor y las llantas, debido a las atrocidades que estarían cometiendo con la población.

“Creo que la gente no se da cuenta que ya les arrebataron las afores para el retiro, quieren retirar lo del amparo para que la población no pueda defenderse y le quieren dar la capacidad al presidente de indultar a quien él quiera”, puntualizó.