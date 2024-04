Mario Delgado debería ser investigado por huachicolero: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la presidencia de la república dijo ante la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana, que Mario Delgado, presidente Nacional de Morena, debería ser investigado por el gobierno federal por el delito de tráfico de combustible o huachicoleo.

La candidata de Fuerza y Corazón por México, fue bombardeada por los estudiantes de la Ibero, con todo tipo de preguntas, algunos la encararon ante la falta de una respuesta clara, otros muchos le aplaudían en cada contestación, hubo mantas de apoyo y otras más de cuestionamientos por parte de los estudiantes.

Entre los muchos temas hablaron de la inseguridad, de la economía, derechos humanos, relaciones internacionales, así como de las campañas y políticas públicas.

Elecciones 2024 Oposición tiene más de dos meses en guerra sucia contra Sheinbaum y AMLO: Mario Delgado

La representante de los partidos PAN, PRI y PRD, manifestó que hay una crisis de los partidos políticos que es generalizada y en ese sentido señaló que el presidente del partido Morena, Mario Delgado, debería ser investigado por por estar relacionado con el tráfico de huachicol o venta de combustible robado.

¿Quién me ha preguntado de eso? –dijo Xóchitl a los estudiantes de la Ibero-. Luego aseguró que se han visto los buques descargando combustibles en el golfo de México, “se habla de su relación con Carmona, Mario Delgado, el presidente de Morena. Son delitos recientes y este gobierno no lo investiga y no lo castiga”.

Lo anterior lo manifestó ante los cuestionamientos de los estudiantes sobre los partidos a lo que ella representa en esta candidatura y que están plenamente identificados como el PRI y PAN de corruptos.

“Entonces creo que tratar sólo de descalificar a una alianza. Me parece que en este momento no es justo, pero mi estrategia va a ser dar la cara.

“Por qué no viene Claudia Sheinbaum aquí a la Ibero, porque ella no aguanta un debate como este y no aguantaría las preguntas que yo estoy haciendo, yo creo que eso de alguna manera se debe de valorar muchísimo. Yo tengo un enorme respeto a la Ibero y voy a tratar de ser mucho más clara en las propuestas. No te creas las encuestas. La verdad es que no estamos a la diferencia que ellos dicen que estamos”, expresó la hidalguense.

Al hablar sobre la violencia, dijo que ojalá y sólo fuera la violencia en Guanajuato, “el tema de la violencia se salió de control en delincuentes, sienten que pueden actuar con absoluta impunidad. Eso hace que los delincuentes digan que no pasa nada, por lo que culpar sólo a un gobernador cuando responsabilidad del gobierno federal, el tema de la delincuencia organizada cuando el que tiene la fuerza del Estado es el gobierno federal”.

Dijo que es necesitamos revisar la estrategia de seguridad en todas las zonas de Michoacán, Guanajuato, por los niveles de violencia tan altos, pero estuve en Zacatecas arrancando mi campaña en Fresnillo gobernando por Morena.

“Se le dijo al presidente de la República, que la estrategia estaba mal, se abandonaron las policías municipales, se quitaron los recursos de los policías municipales. Ahí debe empezar la estrategia”.

Entre otros temas cuestionados fue el de una estudia te de filosofía quien dijo a Xóchitl que si su discurso sobre los grupos vulnerables no era solo para ganar la simpatía de las minorías a lo que respondió “mi historia de vida, yo creo que uno debe ser congruente con lo que dice que yo a los 12 años empecé a trabajar en mi pueblo, en las más pobres los más graves problemas que teníamos como la falta de agua, la violencia, en la ciudad viví violencia, en el pueblo, en mi casa en mi familia, con mi padre, en ese sentido me queda claro que hay que compañera a las mujeres víctimas de violencia por su presente”.

Tras los cuestionamientos sobre los líderes que la acompañan en esta elección como Alejandro Moreno, líder del PRI y Marko Cortés del PAN, Xóchitl señaló que si algunos de estos personajes tienen que enfrentar alguna acusación pues ella no meterá las manos por nadie y dijo:

“Cuándo se dio a conocer el convenio que se hizo con Marko Cortés en Coahuila, lo condené claramente que no compartía y dije claramente que no compartía el contenido de ese documento y tengo las agallas y por eso cuando Claudia Sheinbaum se ha atrevido a contradecir al presidente nunca, cuando las madres de las niñas con cáncer que protestaron fuera de Palacio Nacional, por eso le dije que era una mujer fría, y sin corazón, porque no tiene esa sensibilidad”.

“En mi caso, yo te diría que si hay algún delito que estos personajes en la política, cualquiera que me llames, en Morena está Manuel Bartlett. Porque el gobierno federal siendo gobierno con todo el poder no los investiga y los castiga, porque eso le toca el presidente de la República, investigar y castigar cualquier delito porque se puede decir que son delincuentes, pero si no hay una denuncia y si no hay una investigación y no se pone a disposición.

Eso no es mi responsabilidad. Yo sólo soy candidata de tres partidos. Me encantaría que estuviera MC todo respeto y cariño para MC Jalisco y Nuevo León, no fue posible, pero aquí hay dos opciones que siga la corrupción que sigan las contratos a los hijos del presidente y sigan los abrazos al presidente que sigan la falta de medicamento o lo intentamos con un proyecto de ciudadano de una mujer que no milita en el ningún partido, lo digo claramente y que se va a rodear de las mejores yo he dicho claramente que personas son estas trabajadoras y capaces que se someten las escrutinio”.