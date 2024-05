Miles acuerpan a Willy Ochoa en cierre de campaña en Zinacantán y Aldama

Miles de habitantes de las comunidades de Aldama donde fue el primer candidato en visitar este municipio y Zinacantán, acompañaron al candidato al senado Willy Ochoa Gallegos mostrando la fuerza y convocatoria social de la Coalición PRI-PAN-PRD.

Durante los eventos, Willy Ochoa agradeció la confianza ciudadana, “los representaré con dignidad en el Senado, seré un impulsor de la paz que se perdió en Chiapas, y lucharé para que vuelva la tranquilidad a nuestros pueblos y hogares”, externó.

Elecciones 2024 En Chiapas amenazan de muerte a candidatos: Willy Ochoa

Y es que los ciudadanos le expresaron sus deseos de que a Chiapas regresen los tiempos donde se podía salir a la calle o a la carretera, donde no te levantaban, donde no había extorsiones, donde tener un negocio no sea motivo de riesgo, queremos representantes de acá, de los nuestros, gente que busque el bienestar de todos de manera incondicional.

El candidato del PRI-PAN-PRD, Willy Ochoa, les tomó la palabra y reafirmó su compromiso de hacer sonar la voz de todos los chiapanecos en la cámara alta.

“No se aguanta más, lo hagamos por todas y todos, tenemos que cambiar el presente para tener mejor futuro, vamos a cambiar esta realidad que nos golpea y que impide el desarrollo de las familias”, dijo.

Finalmente, luego de hacer un llamado al voto por todos los candidatos de la Coalición, subrayó que vienen mejores tiempos, tiempos de cambio, de un México sin miedo para vivir en paz y mejor, luchemos juntos, sin importar los colores o la fe.

Únete al canal del Diario del Sur en WhatsApp para no perderte las información más importante

Entre miles de personas, Willy Ochoa dijo que, “es ahora o nunca, este 2 de junio, votemos para recuperar nuestra cotidianidad, a vivir sin miedo el Chiapas que es nuestro”.