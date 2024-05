“Ni un voto de la Marea Rosa a Movimiento Ciudadano”: Acosta Naranjo

Guadalupe Acosta Naranjo, represéntate de la coalición “Fuerza y Corazón por México” ante el Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a no votar por Movimiento Ciudadano y criticó que el candidato a la presidencia del partido naranja, Jorge Álvarez Maynez, por actuar a favor de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al iniciar el mitin en el zócalo de la “Marea Rosa” en apoyo a Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por el PRI-PAN-PRD, el primero hablar fue el ex diputado Guadalupe Acosta Naranjo, quien arengo a los asistentes y condenó la inacción del INE ante posibles delitos electorales del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador.

“Se pretende colonizar al INE. Hemos defendido al INE y ahora le toca defender el proceso electoral. Señora Taddei ¡La ley si es la ley! Muestre (su imparcialidad) con el presidente de la republica que viola sistemáticamente la constitución, detenga esta elección de Estado, esta es su obligación” declaró Naranjo.

Elecciones 2024 "Vamos a ganar para ser una clase media fuerte", Xóchitl Gálvez encabeza Marea Rosa

También arremetió contra Movimiento ciudadano y su candidato presidencial al que calificó de “frívolo” “comparsa” y “esquirol” que aseguró está jugando a favor del partido en el poder y se la candidata oficial.

“No podemos de neutrales cuando el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) actúa como comparsa de Morena y su candidata” mientras los asistentes gritaban “esquirol” y a lo que continuo el ex legislador perredista “¡ni un voto de la Marea Rosa a Movimiento Ciudadano!”.

Aseguró que el movimiento de la Marea Rosa derrotó el plan A, el plan B y ahora lo agarran con el plan C, del presidente y destacó que no son un movimiento neutral.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“La insurgencia ciudana llegó para quedarse” esta batalla no es entre izquierda y derecha, es entre demócratas y autoritarios, los demócratas somos más", aseguró.

La ciudadanía no es apolítica, este movimiento no es neutral, no podemos ser neutrales cuando se quieren destruir las instituciones demócratas.