Yo no tengo seguridad más que la de Dios: Paco Rojas

La tarde noche de este miércoles, el candidato por la coalición Fuerza y Corazón por Tuxtla, Francisco Antonio Rojas Toledo realizó su cierre de campaña en la colonia Real del Bosque, donde mencionó que la satisfacción es grande al ser el último día, además aseguró que el no cuenta con seguridad, más que la de Dios.

Lamenta que solo 1 mes haya durado la campaña, ya que no fue suficiente tiempo para recorrer tantas colonias; "me llevó la experiencia de caminar por las calles, platicar con la gente, estrechar su mano, lamento que sea solo 1 mes la campaña, no da tiempo de recorrer las colonias", expresó.

Asimismo mencionó que el es un candidato que no anduvo con guaruras ni tuvo la necesidad de la seguridad, únicamente la de Dios. "La gente empieza a ver una persona como puedes ver que no trae seguridad, la única seguridad son las personas que me acompañan y el jefe de arriba, Diosito que me acompaña", abundó.

Regalando sombreros, mandiles, sombrillas, playeras, cajas de cerillos es como recorrió la colonia, donde personas ya lo esperaban afuera de la casa para saludarlo, y dándole su bendición.

Finalmente este recorrido cerro con una oración por parte de los militantes del partido, así como simpatizantes, quienes pusieron manos sobre el y alzaron una oración, para pedirle a Dios que le siga dando fuerzas y sabiduría para esta jornada electoral, además invitando a todos que salgan a votar este 2 de junio, pidiendo a la ciudadanía que haga un voto razonado.