Aunque Pantelhó presenta complicaciones para instalar casillas, IEPC se declara listo

A pesar de las condiciones de inseguridad prevalecientes en diversos municipios de Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), se reporta listo para las elecciones locales del 2 de junio, en Pantelhó hay complicaciones para instalar casillas en 16 secciones electorales, los municipios con alertas son Frontera Comalapa, Motozintla, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, El Porvenir, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, La Trinitaria, La Concordia, Pantelhó, Altamirano, Teopisca, Tila, entre otros, la próxima reunión de la mesa seguridad será el 29 de mayo para la toma de desiciones.

La presidenta del consejo general del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez, precisa que se han establecido compromisos desde el 31 de octubre del 2023, con la asistencia de autoridades federales, como la Secretaria de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República e Instituto Nacional de Inteligencia, estatales como la Secretaria General de Gobierno, Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se comenta que en el municipio de Pantelhó se presentan dificultades para la instalación de casillas, sin embargo, se encuentra todo listo para ejercer el voto / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

En La Concordia en partido Popular Chiapaneco sustituyó el registro de candidatura a la presidencia municipal, tras el asesinato de quien era candidata a la presidencia municipal de ese lugar, Lucero López Maza, aunque tras haberse impreso las boletas electorales aparece en las boletas electorales, no dio nombre de la actual aspirante y confirmó que tendrá unas horas para hacer campaña, toda vez que incluye el 29 de junio.

Confirmó en conferencia de prensa que un total de 89 personas aspirantes a puestos de elección local han solicitado protección, se han canalizado a las autoridades de seguridad pública, se han recibido un total de 312 quejas en el marco del proceso electoral, 331 medios de impugnación.

Vila Domínguez explicó que los órganos electorales desconcentrados funcionan con normalidad, su proceso de instalación de inicio desde el 30 de mayo del 2023, se inició el proceso de instalación, son en total mil 178 personas en los 123 consejos municipales electorales y 24 consejos distritales electorales.

Pidió un mayor esfuerzo a las instituciones públicas de seguridad federal y estatal para que la población acuda en condiciones de tranquilidad y paz para participar en la jornada electoral, el llamado es a respetar la voluntad ciudadana, este lunes he participado en la Mesa de Seguridad y me han reiterando el respaldo para una jornada electoral en paz y en civilidad, no está demás reitera el llamado.

Se distribuirán en los 124 municipio en total 12 millones 968 mil 683 boletas electorales, la población electoral es de 4 millones 3 mil 327 personas, se preven instalar un total de 6 mil 997 casillas electorales en todo el estado, después de la jornada electoral del 2 de junio, el cómputo concluirá el domingo siguiente de la jornada electoral, son mil 542 casos que se elegirán.

Son trece partidos políticos contendientes, Morena, PT, PVEM, Chiapas Unido, Mover a Chiapas, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, Fuerza por México Chiapas y Partido Popular Chiapaneco, en una alianza, mientras que una segunda alianza son PRI, PAN y PRD, mientras que el Movimiento Ciudadano va solo, son 14 mil 651 registros de candidaturas y se aplicaron 14 mil 512 candidaturas.

Vila Domínguez estuvo acompañada de los consejeros y consejeras electorales, Edmundo Henríquez Arellano, Helena Margarita Jiménez Martínez, Sofía Martínez de Castro León, Teresa de Jesús Alfonso Medina, Gloria Esther Mendoza Ledesma y el secretario ejecutivo Manuel Jiménez Dorantes, y confirmó que 520 renuncias de candidaturas, 29 de ellas por inseguridad

El financiamiento de los partidos políticos están cubiertos, 87.5 millones de pesos en total, en el presupuesto para este 2024 del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para gastos de campaña, el PAN, ejercerá 3 millones 891 mil 651 pesos con 79 centavos; el PRI, 8 millones 213 mil 389 pesos con 54 centavos; el PT, 5 millones 640 mil 787 pesos con 87 centavos; el PVEM, 11 millones 851 mil 149 pesos con 99 centavos; Chiapas Unido, 9 millones 290 mil 942 pesos con 31 centavos.

Morena, ejercerá 19 millones 293 mil 209 pesos con 81 centavos; Mover a Chiapas, 8 millones 087 mil 690 pesos con 61 centavos; Encuentro Solidario, 10 millones 745 mil 410 pesos con cero centavos; Redes Sociales Progresistas, 7 millones 853 mil 463 pesos con 88 centavos; el PRD, un millón 337 mil 578 pesos con 85 centavos y el Movimiento Ciudadano, un millón 337 mil 578 pesos con 85 centavos.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares está listo, comenzará a funcionar a partir de la conclusión de la jornada electoral del 2 de junio, no es definitivo, solo establece tendencias, mientras que el conteo rápido habrá un muestreo de 600 casillas, se dará a conocer la noche del 2 de junio, se espera una fiesta ciudadana democrática, la ciudadanía está en libertad para decidir en las urnas, la invitación es a construir una atmósfera de paz para reducir la confrontación y la violencia.

