Por violencia, habitantes de Chicomuselo y Comalapa votan en casillas especiales de Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez.- Habitantes de los municipios de Frontera Comalapa y Chicomuselo, los cuales son afectados por la violencia y el conflicto social, acudieron a las casillas especiales instaladas en Tuxtla Gutiérrez para poder ejercer su derecho al voto en la jornada electoral de este domingo.

En entrevista, Antonio Escobedo mencionó que debido a la quema de papelería electoral en el municipio de Chicomuselo, tuvo que recurrir a acudir a una de las casillas especiales en la capital chiapaneca, asimismo señaló que para él era importante poder participar en este ejercicio democrático.

"Mi casilla fue la especial porque yo soy originario de Chicomuselo y allá quemaron el lugar donde estaba guardado todo el material electoral, y lo quemaron hace como tres noches". Dijo Don Antonio.

Así mismo señaló que no emitió su voto para presidente municipal de Chicomuselo debido a la cancelación de elecciones, sin embargo, se sintió satisfecho de haber emitido su voto para Presidente de la República, gobernador y senadores. Así también señaló que espera retornar con bien a Chicomuselo, ante la violencia registrada en el lugar.

"Viajé desde Chicomuselo para poder ejercer mi voto, no a la presidencia municipal porque no se puede, pero para Presidente de la República, para senador y para diputado federal. Me regreso mañana, primeramente Dios que yo llegue, aunque sea por extravío, pero tengo que llegar", dijo Antonio Escobedo.

Por otra parte, Hugo Galindo, habitante de Frontera Comalapa señaló en entrevista que debido a la inseguridad que se vive en el municipio donde es originario tuvo que recurrir a votar en la casilla especial que se encontraba en el Parque 5 de Mayo. Señaló que acudió en compañía de su familia, además de enfatizar en la falta de condiciones de seguridad que existen en su municipio.

A lo largo del día, las casillas especiales en Tuxtla Gutiérrez continuaron recibiendo a votantes de diversas partes del estado, quienes participaron en este ejercicio democrático. Con el cierre de las casillas, se espera que el conteo de votos inicie sin contratiempos y que los primeros resultados preliminares se den a conocer en las próximas horas.

