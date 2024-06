Fabiola Ricci lleva ventaja en votaciones para presidencia municipal de San Cristóbal

Fabiola Ricci Diestel, candidata a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas por el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), hasta esta mañana ocupa el primer lugar de las votaciones registradas del día de ayer domingo 2 de junio, mientras los otros partidos políticos no han hecho comentarios al respecto.

Después de más de 6 horas de conteo de boletas, el reporte de esta mañana del lunes, los representantes del partido Morena, comisionados en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), dijeron que hasta este momento Fabiola Ricci Diestel obtiene el primer lugar con 13,331 votos, como segundo lugar queda Francisco Martínez Pedrero Polanco coalición de los partidos PRI, PAN y PRD, con 10,007 votos, mientras el tercer lugar queda Leopoldo Morales Vázquez, el cual alcanzó 9,088 votos, prácticamente Fabiola Ricci será la presidenta municipal constitucional de San Cristóbal de las Casas.

Hasta el momento, Ricci Diestel no ha hecho ninguna declaración oficial sobre su posible triunfo. Del mismo modo, los demás candidatos no han realizado comentarios y el IEPC no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los resultados preliminares.