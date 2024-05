Seguridad de Morelos tendrá un mando civil, promete Lucy Meza

En entrevista con El Sol de México, la candidata señaló que no ve problema en el tema de la politización de la seguridad pública, ya que “se trata de un asunto de institucionalidad” y que renombrará a la Comisión Estatal de Seguridad Pública como Secretaría de Seguridad Humana.

Lucy Meza (Cuautla, 1975) detalla que el plan Blindar Morelos que propone como uno de los ejes de su administración en caso de llegar a la gubernatura, surge a raíz de que la entidad ocupa desde hace meses los primeros lugares en delitos de alto impacto, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y prevé también cerrarle la puerta a funcionarios con vínculos con los grupos criminales.

“Nuestro gobierno no pactará con la delincuencia organizada. No vamos a tolerar que haya un tema de esa naturaleza. No vamos a tolerar ese tipo de perfiles en nuestro gobierno”, recalcó Lucy Meza, como se hace llamar la abanderada del bloque opositor: Dignidad y Seguridad por Morelos Vamos Todos.

¿Cuáles son los puntos centrales de esta propuesta Blindar Morelos?

Justo se trata de un blindaje al estado, porque colindamos con Guerrero, Puebla, Estado de México y la Ciuda de México, donde circulan alrededor de 40 millones de habitantes. Aquí tenemos un C5 (Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo), por ejemplo, que es inoperante. Yo digo que le bajaron el switch para permitir el libre tránsito de la delincuencia.

Este plan tiene el objetivo de redimensionar el mando coordinado entre el gobierno estatal y los municipios. La inversión en capital humano será fundamental para que el gobierno pueda revisar todas y cada una de las condiciones laborales de la nueva secretaría que vamos a crear, que es la Secretaria de Seguridad Humana. Vamos a quitar la fallida Comisión Estatal de Seguridad.

Por ejemplo —expone— “al día de hoy ya llevamos más de cinco mil 800 homicidios dolosos, más de 160 feminicidios; el cobro de piso, que lamentablemente se ha incrementando de manera alarmante, con un aumento del 300 por ciento en los últimos cinco años.

Los negocios, los comercios han tenido que cerrar por esta situación tan complicada”.

La abanderada del bloque opositor menciona que otro factor que contribuyó al aumento de los índices delictivos en Morelos fue “el fenómeno que se dio después del impacto del huracán Otis en Acapulco, donde toda la gente que delinquía allá ahora se vino a Morelos, por lo que se ha recrudecido este tema”.

El plan Blindar Morelos de Lucy Meza es para combatir los índices de delitos de alto impacto FOTO: Cortesía / Lucy Meza

Meza Guzmán indica que uno de los puntos a destacar de esté proyecto es la creación de la Unidad de Intervención Aérea, que “estará equipada con 40 drones, que se utilizarán en los corredores interestatales para ubicar objetivos relacionados con delitos de alto impacto. Dónde no exista un arco de seguridad o una cámara de videovigilancia, deberá de llegar un dron. Eso es muy importante”, dijo.

¿Qué acciones tomará para despolitizar el tema de la seguridad pública?

Simple y sencillamente se tiene que apegar uno a la institucionalidad.

¿Cómo garantizar que en este blindaje no se cometan violaciones a los derechos humanos?

Lo que yo siempre voy a poner por delante son los derechos humanos de las víctimas. Eso lo vamos a atender.

Seremos un gobierno respetuoso y justo. Lo que vamos a reponer en Morelos es el Estado de derecho.

¿Cómo garantizar que perfiles con vínculos con la delincuencia no ocupen cargos públicos?

Lo primero que hay que decir es que nuestro gobierno no pactará con la delincuencia organizada. Nos vamos a caracterizar por ser un gobierno honesto, responsable. No vamos a tolerar que haya un tema de esa naturaleza.

Su principal misión es implementar operativos para lograr la detención de integrantes de la delincuencia organizada / Fotos Marco Bedolla / El Sol de Irapuato

¿Mando civil o militar en la seguridad pública de Morelos?

Mando civil y de alguien que sea de Morelos y que conozca el estado. No tiene nada que estar haciendo aquí un marino al frente de la seguridad pública que es veracruzano, que no tiene cercanía con la gente y que no conoce la realidad de Morelos, que no conoce sus regiones.

Lucy Meza, quien llegó al Senado en 2018 con Morena, fue acogida como candidata de la oposición luego de que en el proceso interno de este partido fue excluida, pese a tener una amplia aceptación de la ciudadanía y algunos sectores que la veían como la candidata natural del bloque oficialista.

La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena determinó en octubre pasado la exclusión de Lucy Meza por una presunta relación con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, con quien el gobernador con licencia

Cuauhtémoc Blanco sostiene diferencias políticas desde el inicio de su gobierno, al grado de solicitar un juicio de desafuero en su contra.

La senadora con licencia impugnó la decisión de Morena de excluirla de la contienda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en noviembre renunció al partido guinda tras acusar que Cuauhtémoc Blanco vulneró sus derechos electorales y anunció que competiría por la gubernatura con la coalición PAN-PRI-PRD, quien aseguró en ese entonces que más de 100 mil morelenses le dieron su respaldo tras una consulta pública que hizo.

“Ese ha sido el sello corrupto de Cuauhtémoc Blanco, que ahora quiere dejar a su candidata (Margarita González Saravia)”, dijo Lucía Meza Guzmán, candidata de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos Vamos Todos.