Cepal no detendrá pronósticos pese a desacuerdos de gobiernos: Bárcena

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, Alicia Bárcena Ibarra rechazó que la Cepal detenga sus pronósticos económicos de la región por desacuerdos con los gobiernos evaluados, ya que éstos se realizan de manera seria, con base en análisis técnicos de información oficial y de manera independiente.

Las declaraciones se dan luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimará sus proyecciones y tachara a la Cepal de pesimista, así como que tuviera influencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a ser un organismo progresista, tras pronosticar la pérdida de 500 mil empresas en México como resultado de la pandemia por Covid-19.

“Nos parece una aseveración muy importante, pero no dejamos de medir, no dejamos de hacer las estimaciones que nos corresponde independientemente. ¡Claro! a los gobiernos no les parece muy bien, pero eso es lo que nuestros modelos arrojan y nosotros como una institución seria tenemos que ir adelante con nuestras estimaciones”, sostuvo Bárcena Ibarra.

“¿Que si somos progresistas o no? ¡Claro!”, añadió.

La secretaria ejecutiva de la Cepal, enfatizó que este organismo es progresista, que impulsa las políticas sociales y la igualdad, por lo que “destacamos las medidas que está tomando el gobierno (mexicano) para, justamente apuntar a los más vulnerables, a los más pobres y celebramos que para el bien de todos: los pobres primero”.

Subrayó de “muy importantes” las medidas que ha tomado México para beneficiar a los sectores más vulnerables y dijo “son a veces son subvaloradas”, aunque “en realidad tiene un gran valor todo lo que se está intentando hacer” por la población más vulnerable y de escasos recursos.

Sin embargo, estimó que también habrá que mirar los proyectos que se tiene con los mexicanos que pertenecen a los estratos medios y cómo “apuntalar mejor” a las pequeñas y medianas empresas, más allá de los créditos que ya se otorgan.

“Obviamente que podría haber políticas de reactivación de mayor alcance, podría haber reorientación de algunas otras inversiones, pero yo creo que por el momento lo que está intentando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es reconstruir y construir un régimen de bienestar”, señaló.

Así mismo, insistió en la implementación de un ingreso básico universal, el cual dijo deberá representar un gasto adicional del 2.2 por ciento del PIB para solventar dicho apoyo por seis meses, en el caso mexicano, mientras que para la región estimó una inversión del 2 por ciento.