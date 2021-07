Consar rechaza que ahorros de trabajadores se destinen a proyectos de la 4T

El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela Dib, descartó que los ahorros de los trabajadores se destinen para proyectos prioritarios del gobierno federal, como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya.

Al conmemorar los 24 años del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el directivo rechazó que el gobierno ejerza presión sobre las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) para que inviertan los recursos de los trabajadores en proyectos emblemáticos de la 4T.

“No les vamos a torcer el brazo, no vamos a hacer manita de puerco, no vamos a ejercer ningún tipo de persuasión moral a las administradoras para que inviertan en proyectos en las que ellas libremente no puedan o no deban invertir”, dijo en un foro virtual.

Negó que, a la fecha, alguna Afore haya invertido un solo peso en alguno de estos proyectos y recordó que cuando disponen de los recursos que administran deben pasar por la aprobación de los comités de inversiones que cuentan con consejeros independientes que son expertos, muchos del sector privado, así como por la junta de gobierno y los comités de vigilancia.

“Quiero dejar tranquilos a los mexicanos y decir que las inversiones de las Afore no son discrecionales y que el gobierno no va a ejercer presiones que puedan implicar riesgos”, añadió.

Sobre las propuestas p ara nacionalizar las Afore, el funcionario aceptó que es un tema preocupante, particularmente la idea de crear una administradora única gubernamental, y enfatizó que el esquema actual ofrece mucha transparencia y rendición de cuentas.