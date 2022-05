Construir puede salirte caro, aumenta costo en material de construcción

La varilla, el cemento, el acero y el asfalto han registrado un incremento constante desde el 2020 debido a la inflación en México, este aumento desordenado de precios en la industria de la construcción lo estamos asumiendo entre las empresas constructoras y las instituciones responsables de la contratación de la obra pública, lamentablemente ha impactado fuertemente porque el tiempo prolongado ha coincidido con la presencia de la pandemia del SARS Cov2 (Covid-19), dijo el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas, Rogelio López Vázquez.

“Ha sido un poco difícil, la inflación nos está afectando, generando un incremento constante de precios, sí nos pega pero trabajamos diferentes propuestas para que las empresas no salgan lastimadas, todos tenemos que poner de nuestra parte, así como el gobierno, se están actualizando los tabuladores sin lastimar el desarrollo para Chiapas y sin lastimar a las empresas, en mesas de trabajo con las instituciones públicas se determinan los precios que hay que subir de la obra pública”.





En diciembre se nos entregó el tabulador con el que se ha estado trabajando con las instituciones públicas para la contratación de la obra pública y se nos va a entregar actualizado con los precios que más han subido para que podamos determinar juntos los costos justos, se trata de que nadie pierda pero que asumamos todos la responsabilidad, que no se deje de hacer la obra pública, que no se le cargue la mano a una sola de las partes, el algunos productos los incrementos son de mucho porcentaje, en algunos no tanto, explicó.

López Vázquez en el 2021 con la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica se alcanzó un monto de obra pública por mas de 3 mil millones de pesos en caminos, puentes e infraestructura hidráulica, mientras que con la Secretaría de Obras Públicas la contratación de obras alcanzó una cifra de 2 mil 300 millones de pesos, en vialidades y parques, en tanto que con el Instituto de Infraestructura Física Educativa se alcanzó 900 millones de pesos en la contratación de obras.





La varilla, el cemento, el acero y el asfalto han registrado un incremento constante desde el 2020 debido a la inflación en México / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Por otra parte, añadió, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el año pasado las empresas constructoras de la CMIC alcanzaron a contratar la ejecución de obras por 200 millones de pesos, y le hemos pedido que tome más en cuenta a las empresas chiapanecas para que la mayor parte de las obras federales las realicen empresas locales.

Para este 2022 la aspiración que estas cifras puedan ser superadas en materia de obras públicas mediante los diferentes programas, por parte de la CMIC habremos de gestionar más proyectos, incluyendo a las empresas micros y pequeñas, dijo en entrevista el representante de la industria de la construcción.





Explicó que la CMIC está realizando una estrategia de vinculación con las dependencias estatales, federales y municipales para ser incluidos en la contratación de la obra pública, muchas empresas tienen capacidad, diferentes especialidades, han sido certificadas y tienen la condición de poder ejecutar cualquier tipo de obra, la construcción de los pasos a desnivel en Tuxtla Gutiérrez está en manos de empresa afiliadas.

Precisó que las empresas pequeñas que no han tenido la oportunidad de acceder a la contratación de la obra pública tendrán mayor oportunidad con proyectos de vivienda, vialidades y agua potable que se están planteando ante las instituciones públicas, esperamos aterrizar esos recursos y en consecuencia, aterrizar las oportunidades de trabajo.





Sostiene el dirigente de la CMIC en Chiapas que la actualización de tabuladores debe ser cada tres meses para que no se lastime a la inversión pública y privada, con esta inversión la industria de la construcción genera un promedio de 100 mil empleos en el estado en este momento, entre directos e indirectos.

Lo que nos ocupa es avanzar en la simplificación de trámites para la construcción de vivienda, porque aunque no estamos a gran magnitud los desarrolladores de viviendas, necesitamos el apoyo de los ayuntamientos y gobiernos del estado para construir más viviendas, hay un poco de dificultad, estamos planteando un proyecto de 180 viviendas dignas para la capital pero se deben generar más, más seguros y en los diversos municipios, porque existe una gran demanda, solo con el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores unos 80 mil califican para financiamiento hipotecario, puntualizó.





Alza de materiales ponen en jaque a constructoras

El incremento a los precios de los materiales para la construcción que se presenta en los primeros meses del 2022 a causa de la inflación, representa un duro golpe en la economía de las empresas locales dedicadas al ramo de la construcción aunado a la falta de obra pública, factores que mantienen al límite de la quiebra a muchos inversionistas de la región.

Benjamin Martínez López, delegado de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, afirmó debido a la inflación el precio de los materiales de la construcción, principalmente el cemento y la varilla, aumentaron más del 40 por ciento, situación que ahoga la economía de este sector.

Dijo que tan solo el precio del cemento tenía un costo de 130 pesos por bolsa y actualmente anda en los 200 y 210 pesos, es decir sufrió un alza del 40 por ciento, sin embargo, al no haber un control sobre estos productos seguirá incrementando, situación que sin duda repercutirá en la economía de los empresarios.

Señaló que en el caso de la varilla el año pasado tenía un costo de 130 pesos y ahora supera los 200 pesos y el armex pasó de 120 a 230 pesos, pero además otros productos como el alambre, clavo, tornillos, entre otros.

Detalló que la falta de crecimiento es por el alza desmedida que han tenido los materiales de la construcción, lo que sin duda repercute en la generación de empleos, y que afecta la economía de las familias, ya que en el caso de la región, un número importante de personas dependen de la actividad.

Indicó que el mantener los precios de la obra pública es cada vez más difícil, ya que les pega fuertemente en la economía de sus negocios, por ello exigen a las autoridades un reajuste de los mismos.

Puntualizó que es necesario un reajuste en los tabuladores de precios, ya que el que manejan los constructores en la frontera sur fue autorizado en el 2018, y desde esa fecha los materiales han sufrido un alza de más del 50 por ciento.

Reconoció que los materiales para la edificación, así como el acero, están cotizados en dólares, en referencia a los precios internacionales, a pesar de que la producción sea nacional, por lo que mantener una empresa con los precios del 2018 es cada vez más difícil.

Para finalizar mencionó que los más afectados son las personas que buscan hacer una remodelación o iniciar con la edificación de un patrimonio quienes sienten el incremento del costo de los insumos por las diversas circunstancias.





Con información de Marvin Bautista | Diario del Sur