Convertido en elefante blanco Recinto Fiscalizado Estratégico en Puerto Chiapas

Tras la desaparición de la zona económica el Recinto Fiscalizado Estratégico, ubicado en Puerto Chiapas, está convertido en un elefante blanco y solo opera ahí una empresa que está completamente en abandono, indicó Pascual Necochea Valdez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Costa de Chiapas.

“El decreto presidencial de crear una zona económica especial era una gran oportunidad para obtener beneficios fiscales por muchos años y ayudar a quienes quisieran invertir en la frontera sur, sin embargo, ahora este lugar está abandonado y las únicas oficinas que están son un elefante blanco”, mencionó





Local Proyecto de tren Transístmico será por adjudicación directa





Aseguró, que no hay mantenimiento para el recinto, no hay promoción de parte del gobierno de Chiapas y eso no garantiza la inversión que hagan las empresas en la frontera sur.

“Lo único que estamos pidiendo nosotros es voluntad política, porque nos queda claro que para esta región no hay recursos para infraestructura, para atraer inversión y lo que pedimos es la elaboración de un plan para que se invierta en la frontera sur”, abundó.

Añadió, que también se necesita agilizar la tramitología y la facilidad para realizar los estudios de cambio de suelos, pues es una gran traba para los inversionistas en la frontera sur.

“Cualquier inversionista lo que busca y quiere es certeza en la inversión, saber que en donde invertirá obtendrá los dividendos que se esperan y es lo que no se está haciendo”, externó

Recordó que ya se estaba instalando una empresa en el régimen de zona económica especial y la obra que traían ya estaba, sin embargo, cuando le dijeron ya no era zona económica especial se retiró con sus recursos.





La nueva administración federal los dejó sin una oportunidad para competir con la frontera norte, indica Coparmex. / Foto: Alexis Alvarado | Diario del Sur





“No se debe inyectar o generar ningún tipo de incertidumbre ante las potenciales inversiones que se quiera realizar en la zona industrial y aclaro que es la zona industrial, porque en Tapachula se ha invertido mucho dinero de parte de la inciativa privada”, puntualizó.

Aseguró que quitar este decreto por la nueva administración federal los dejó sin una oportunidad para competir con la frontera norte, que tienen los mismos beneficios y la cercanía con los Estados Unidos.

“Como Coparmex alzamos la voz, porque no obtuvimos nada a cambio, ya que hay zonas como Campeche que es frontera y está declarada libre de impuestos lo que permite un comercio con Centroamérica y en la frontera sur ni siquiera tenemos eso”, expresó.

Añadió, que en materia de promoción de inversión de parte del Gobierno Federal y Estatal no hay ningún diferencial como lo hay en muchas partes de la República Mexicana y en el mundo para invitar y atraer capital de inversión.