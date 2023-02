Decreto contra el maíz transgénico complicará la suficiencia alimentaria: especialistas

El decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre prohibir la importación de maíz transgénico para consumo humano, solo complicará su plan de lograr la autosuficiencia alimentaria, pues cerrará las puertas a las inversiones que ayuden al desarrollo del sector agroalimentario, coincidieron analistas.

“El decreto hace todo lo contrario y la imagen de México se deprecia, no estará abierto a la tecnología o la inversión nacional y extranjera que busque impulsar el campo mexicano. De nada sirve que vengan las industrias con el nearshoring si no podemos retenerlas o no les brindamos lo necesario para poder operar”, aseguró en entrevista Luis Pérez Lezama, economista y director de Análisis en la consultoría Saver ThinkTank Lab.

El presidente López Obrador dijo que su gobierno aún no ha podido garantizar la autosuficiencia alimentaria y por ello decidió implementar un plan para entregar fertilizantes a los agricultores para agilizar la producción y no incrementar los precios.

México es el principal comprador de maíz amarillo estadounidense, de acuerdo con datos del Buró de Censos de Estados Unidos, y en el decreto del gobierno no se menciona cómo se sustituirá la importación del maíz transgénico

En el nuevo decreto publicado el pasado 13 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se aplazó la importación y producción de glifosato, un herbicida utilizado en la agricultura, y estableció un periodo de transición que será entre el 14 de febrero del 2023 y el 31 de marzo de 2024 para que los productores busquen alternativas al uso del químico mencionado.

Agustín López Munguia, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, comentó que el decreto es contradictorio y aseguró que el maíz transgénico ni el glifosato son dañinos y que no han provocado alguna crisis de salud en más de 30 año que se han utilizado en México.

Añadió que el maíz transgénico soporta altas temperaturas y el cambio climático,lo que deriva en que más personas puedan acceder al producto. Explicó que el maíz genéticamente modificado no requiere de luso de plaguicidas o pesticidas, los cuales contaminan a la atmósfera.

Nueva controversia

El nuevo decreto que publicó el Ejecutivo federal orillará a México a enfrentarse a una nueva controversia comercial con Estados Unidos, bajo los estándares del TMEC, la cual se sumaría a la que tienen en el sector energético, en el que se acusa al gobierno federal de cerrar las puertas a lasempresas privadas y dar preferencias a las estatales Pemex y CFE.

Los especialistas coincidieron en que un nuevo conflicto comercial podría dañar la inversión que recibe México por parte del extranjero, especialmente de Estados Unidos, su principal socia o comercial, además de provocar que el campo mexicanocontinúe en rezago. “El decreto fomentaque la IED pueda caer”, dijo Lezama.