Pese demanda de personal, industria restaurantera no encuentra mano de obra en Chiapas

La industria de restaurantes y alimentos condimentados en Chiapas se enfrenta a un desafío importante en cuanto a la generación de empleo. Según el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Guillermo Acero Bustamante, esta industria emplea actualmente alrededor de 300,000 personas en el estado, lo cual representa un cinco por ciento menos que en el año 2019, antes de la pandemia de COVID-19.

Acero Bustamante señala que en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en particular, no se ha logrado alcanzar la cifra de empleo pre-pandemia. A pesar de la demanda de personal en los restaurantes, no se encuentra suficiente mano de obra disponible. Este problema se atribuye a varios factores, como la migración de jóvenes hacia otras ciudades como Mérida, Cancún e incluso a otros países como Canadá. Esta falta de personal ha impedido que la industria se recupere completamente y haya generado dificultades constantes para cubrir las vacantes disponibles.

La situación es aún más crítica en el sector informal, que representa alrededor del 78 por ciento de las aproximadamente 22,000 unidades económicas de restaurantes en Chiapas. En este segmento, las condiciones laborales son más precarias, con salarios bajos que promedian alrededor de cuatro mil pesos mensuales. En el segmento formal, los salarios promedio son de alrededor de ocho mil pesos mensuales. Esta disparidad en las condiciones laborales lleva a que muchos jóvenes busquen oportunidades en otros lugares.









La mayoría de las unidades económicas de restaurantes en Chiapas emplean entre 20 y 25 personas, aunque algunas franquicias tienen plantillas de 50 personas o más. Sin embargo, también hay restaurantes con menos de 10 empleados, e incluso algunos negocios son atendidos por familias enteras. Esta situación refleja una característica de la industria restaurantera en el estado, que ha enfrentado dificultades para crecer debido a la migración tanto en el ámbito operativo como administrativo.

La falta de emprendimientos en el sector también es un desafío importante. La llegada de chefs, restauranteros y empresarios de otras partes del país ha sido mínima en los últimos años, a excepción de algunos casos registrados en San Cristóbal de Las Casas, como el arribo de empresarios argentinos hace cuatro años. Es necesario que se reactive la economía y se facilite el acceso al financiamiento para que haya más oportunidades de emprendimiento en el sector. La mejora regulatoria y la intervención de las Secretarías de Hacienda y Economía, así como del ayuntamiento, son necesarias para simplificar los trámites y facilitar la apertura de negocios.









La CANIRAC tiene planeado anunciar la próxima semana proyectos de promoción a nivel local, nacional e internacional para atraer visitantes y comensales a los restaurantes.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición, la tasa de ocupación en Tuxtla Gutiérrez es del 94.7 por ciento, mientras que en Tapachula es del 95.1 por ciento. Por otro lado, la tasa de desocupación en Tapachula es del 4.9 por ciento y en la capital

del estado es del 5.3 por ciento. Además, la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo en Tapachula es del 26.6 y en Tuxtla Gutiérrez del 24.6. Estas cifras reflejan la situación crítica del mercado laboral en ambos lugares.