Empresarios piden regularizar venta de tortillas en Chiapas

El presidente de los Industriales de la Masa y la Tortilla "Somos Chiapas", José Ramón Salazar Ballinas, dijo que a este sector no le queda otra que sobrevivir, y tiene que hacerlo en un escenario muy complejo, debido a que ha aumentado la oferta de tortilla, cualquier comercio lo vende, pero también hay muchas tortillerías informales en todo el estado, la inversión mínima de un negocio en el mes es de 30 mil pesos o 40 mil pesos, de ahí aumenta según el volumen de producción.

“Lamentablemente nadie controla la venta indiscriminada de tortillas, la venden en todos lados, en las misceláneas, en las tiendas de abarrotes, en tiendas de autoservicio, en una infinidad de negocios que no es su giro, ante todo, tenemos que sobrevivir los negocios formales, los que pagamos impuestos, los que tenemos personal con seguro social, con Infonavit y otros derechos”, enfatizó en entrevista el dirigente de la industria.

Dice que en el pasado la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no ejercía actos de autoridad, cuando el precio estaba controlado, ahora que no hay control de precios, que su valor está regido por la oferta y la demanda, su valor del producto no es el mismo en el estado, el precio promedio está en 20 pesos el kilogramo, hay a 28 pesos, pero también a 14 pesos, a 15, pesos, 16, pesos, 17 pesos, 18 pesos, de 21 pesos.

Industriales de la Masa y la Tortilla "Somos Chiapas" pide que se regule el negocio de la tortilla / Foto: Cuartoscuro

La harina ha mantenido fijo su precio, al igual que el gas, aunque este último sube y baja, pero no nos afecta mucho, no hay una modificación que nos motive a mover el precio de la tortilla, lo que ha aumentado su valor son las refacciones para las tortillerías, el acero, el costo se mantiene desde principios de este año 2022, llevamos poco más de seis meses manteniendo los actuales precios en la industria formal, insistió Salazar Ballinas.

Por ahora no hemos planteado como industria de la masa y la tortilla un aumento en los precios del producto, el gas se ha mantenido en 13 pesos en litro, nos está causando más daño la venta indiscriminada, el Estado Mexicano determina el precio del gas, el negocio que tiene mejores ingresos es el que reparte a hoteles y restaurantes, el consumo es el mismo, lo que no hay es circulante, nos sigue pegando la crisis económica, el consumo por momentos baja y existe una sobreoferta de tortilla, narró.

Estamos presionando que todas las tortillerías tengan licencia de funcionamiento, que cumplan con las medidas de protección civil, de higiene y de salud, para que haya un estándar de calidad y no se den precios muy bajos, por ello, a la industria de la masa y la tortilla lo que busca es sobrevivir, apuntó,