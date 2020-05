Es un atraco que empresas de energía limpia no paguen respaldo a CFE: Bartlett

Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) calificó como un atraco que las empresas eólicas y solares no paguen el respaldo y afirmó que invertir en la red de transmisión no es a capricho de los privados.

En audio que compartió presidencia, Manuel Bartlett aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio instrucciones de rescatar a la CFE y afirmó que no han tocado ningún artículo de la Reforma Energética.

Finanzas "Había contratos leoninos", AMLO descarta expropiación de energías limpias

Explicó que la energía solar y eólica son intermitentes y no generan todo el tiempo, "instantáneamente entran las maquinas de CFE y las empresas eoólicas y fotovoltaicas no pagan el respaldo en este mundo de mentiras no dicen eso".

El Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía lo que hace es que las energías limpias se esperan a entrar para no generar disturbios en la red eléctrica sin entran va a ver un colapso en la red y dañará a millones de mexicanos.

La Secretaria de Energía debe cuidar la seguridad en la red, y dijo que van a invertir pero no a capricho de las empresas .

Detalló que el anterior director de CFE cuando le entregó le dijo que por ley tenía que invertir 100 mil millones en la red y respondí las tarifas pagan esos 100 mil millones, eso no, respondió. "no es al capricho de los privados ya me planté aquí y tienes que expandir la red.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene que responder para que paguen la red y no la pagan. Como vamos a ganar dinero sino pagan las redes y eso no lo dicen paguen y tendremos los millones necesarios y podremos circular alegremente la energía.

"Que paguen el respaldo, la transmisión que no pagan son carreteras libres para ellos. Eso no es un mercado, es un atraco a la empresa que yo dirijo y no estoy de acuerdo en que me roben".

Te recomendamos el podcast ⬇

Apple Podcasts

Google Podcasts

Omny

Spotify