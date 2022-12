Financiamiento para vivienda cae a su nivel más bajo en una década

Los mexicanos están pidiendo menos créditos hipotecarios pero con mayores montos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV).

Entre enero y octubre, la banca comercial y las instituciones gubernamentales otorgaron poco más de 677 mil financiamientos para vivienda, la cifra más baja para dicho periodo en una década.

No obstante, en el lapso de referencia el monto acumulado en los créditos hipotecarios es el más alto en al menos una década, con cerca de 406 mil 209 millones de pesos otorgados.

Federico Sobrino, quien es consejero de la Comisión de Vivienda para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comentó a El Sol de México que derivado a la situación financiera y a las altas tasas de interés, la gente ya no está solicitando créditos para comprar casa o departamento.

Sin embargo, añadió, los financiamientos que se otorgan, aunque sean menos, tienen montos mayores debido al encarecimiento del suelo, entre otros factores.

“La gente ya no está solicitando muchos créditos. La pandemia dejó disrupciones en el mercado inmobiliario nacional”, apuntó el especialista.

Los datos del SNIIV también mostraron la evolución en la que los derechohabientes utilizan sus créditos y subsidios. Por ejemplo, en el 2012 la mayoría optó por adquirir una vivienda nueva, el mejoramiento de vivienda ocupó el segundo lugar y la vivienda usada consignó el tercer puesto.

En lo que va del año, la mayoría de los mexicanos que pidieron un financiamiento lo usó para el mejoramiento de sus viviendas, mientras que la compra de casas o departamentos nuevos descendió al segundo lugar y la adquisición de vivienda usada continuó en el tercer sitio.

“Se están perdiendo fuentes de trabajo y quienes tienen un empleo no quieren hacer un compromiso porque no saben qué puede pasar el día de mañana. No hay certeza”, apuntó Sobrino.

El consejero de Coparmex explicó que existen dos vertientes que dañan al mercado inmobiliario: la primera es que en el mercado abierto la banca comercial encareció el costo de los créditos, ante las alzas en las tasas de interés de referencia por parte del Banco de México (Banxico), y el otro elemento es que el Instituto del Fondo

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene varios y diferentes problemas administrativos que las autoridades no están tomando en cuenta.

Por otro lado, señaló que las desarrolladoras inmobiliarias han detenido su producción y hasta la inversión a causa de la inseguridad que se vive en distintas zonas del país, así como por la falta de certeza y seguridad jurídica.

Sobrino comentó que, derivado de que el mercado inmobiliario no ha crecido lo suficiente, hay desarrollos de inmuebles de vivienda que fueron abandonados e invadidos por el crimen organizado.

“El crimen organizado se hace de casas y las renta. Estamos en una situación de inseguridad jurídica sin precedentes y hace que el mercado esté asustado”, apuntó el especialista.

Dijo que el llamado del sector es para que las autoridades pongan mayor atención en lo que demanda la población, que es vivienda con servicios y accesible.

“El gobierno debe hacerle caso a los expertos, la gente quiere vivir en logares con servicios, cercanos a escuelas, servicios de salud, centros de abasto, es lo que la gente busca, una vivienda más accesible, quizá no tan espaciosa pero sí conectada a múltiples servicios y que sea seguro”, concluyó.