Hacienda no compite por hacer pronósticos económicos: Ramírez de la O

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, aseguró que la dependencia “no está en la competencia” por hacer los pronósticos económicos más exactos.

“Hacienda tiene su programa en el calendario para hacer actualizaciones a estimaciones de crecimiento, las nuestras no son pronósticos, son estimaciones para plantación de nuestro presupuesto, no estamos haciendo pronósticos para competir entre los 20 o 30 mejores pronosticadores de las tasas”, dijo Ramírez de la O.

Finanzas Cae 24% recaudación de IEPS en enero

Al término de su participación en la 30 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex, el funcionario precisó que las tasas de crecimiento que elabora la SHCP son para planear el Paquete Económico.

“Vamos a esperar a abril, cuando mandemos los Pre-Criterios de Política Económica al Congreso para hacer la ultima actualización que se pueda hacer con los datos hasta ese momento”, añadió el titular de la SHCP.

Esta semana, el Banco de México (Banxico) redujo su expectativa de crecimiento económico para el país en 2022 de 3.2 a 2.4 por ciento, debido a que la actividad económica del último trimestre de 2021 fue menor a la esperada.

De igual forma, el instituto central advirtió que la reactivación económica esperada para el primer trimestre de 2022 también podría ser afectada por la reciente ola de contagios por la variante de coronavirus Ómicron.

Ante medios de comunicación, por primera vez desde que asumió el cargo en junio del año pasado, Ramírez de la O precisó que, pese a la desaceleración del país, México tiene la capacidad necesaria para cumplir con sus metas presupuestales.

“Esta desaceleración, como la vemos, es una desaceleración temporal. La caída del último trimestre de 2021 obedeció a un choque externo, pero no es el agotamiento de un ciclo de recuperación; estamos bien, no podemos influir en los choques externos, pero debemos entenderlos en su contexto y no reaccionar”, precisó Ramírez de la O.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Según el titular de la dependencia, entre el segundo y tercer trimestre de 2020 se vivieron periodos de “mini Covid”, los cuales afectaron la demanda de bienes y servicios, pero actualmente la economía cuenta con potencial de crecimiento económico.