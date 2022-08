Inseguridad detiene inversiones a México: José Medina Mora

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, asegura que la inseguridad se ha extendido a todo el país y es un elemento que, además de la incertidumbre política, detiene la llegada de inversiones de empresas extranjeras

La inseguridad se ha extendido a todo el país y es un elemento que, además de la incertidumbre política, ahuyenta a las inversiones, dice enfático el presidente de la Coparmex, José Medina Mora Icaza.

“Este es un tema generalizado en el país, sí hay una mayor incidencia en el robo de mercancías en el Estado de México, Michoacán, Guanajuato. Sin embargo, la creciente inseguridad está en todo el país”, sostiene en entrevista con El Sol de México el dirigente del sector patronal.

Señala que las empresas se han ido adaptando a esta nueva realidad al diseñar protocolos de seguridad, tanto personales como empresariales, para no ser víctima de la delincuencia, sobre todo en las carreteras, en las cuales el robo de mercancías ha despuntado en los recientes meses.

“Es parte de la creciente inseguridad y mientras haya impunidad la gente sigue robando. Sí pega en la inflación al aumentar los costos porque hay que reponer mercancía, las primas de las pólizas suben y es uno de los temas que le hemos pedido al gobierno que nos ayudaran a erradicar”, agrega Medina Mora.

Destaca que no existe un estimado del costo que representa la delincuencia, pero afirma que hay inversiones detenidas que no llegan a México por la inseguridad.

“Es un costo que las empresas extranjeras están tomando en cuenta para no invertir. Una financiera en Texas nos decía que varias empresas que querían invertir en México, y que a la hora de ver el costo por la creciente inseguridad, habían decidido mejor no invertir. Ya estamos teniendo esa situación de que la inseguridad hace que no lleguen las inversiones”, dice.

Y agrega: “sí hay inversiones detenidas, pero no solo por la inseguridad sino por la incertidumbre política y económica. (…) Pero en este caso empresas estadounidenses de Texas, que después de hacer el proceso de (conseguir) financiamiento han decidido no invertir, buscan financiamiento, evalúan costos de inseguridad, y deciden no invertir”, explica el presidente de la Coparmex.

Los robos de mercancías se concentran en cinco entidades federativas, principalmente en el Estado de México, y una de cada dos empresas afiliadas a la Coparmex ha sufrido robo de mercancías y de vehículos, así como extorsiones, lo cual incluye el cobro de piso.

Por ello, el sector patronal demanda al gobierno mexicano acciones para mitigar los delitos porque influyen en los incrementos de los precios al consumidor final de la canasta básica.

En la entrevista, Medina Mora también se refirió a que las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá, en el marco del T-MEC, y relacionadas con el tema de la electricidad y un supuesto trato desigual a las compañías extranjeras del sector, no son una cuestión de soberanía nacional. Es un tema de impacto a la economía de México si en el proceso de consultas un eventual panel comercial falla en contra de México, debido a que “el motor de la economía han sido las exportaciones, y no queremos llegar” a esas instancias, asevera el dirigente empresarial.

No obstante, se muestra confiado en que México dialogará con sus socios comerciales y llegará a acuerdos.

Estados Unidos ha puesto sobre la mesa cuatro temas en la consulta con el gobierno mexicano, explica Medina Mora Icaza, pero tres de ellos podrán resolverse “fácilmente en este diálogo”, y el cuarto tema, que es la prioridad de despacho de combustible en beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es el central.

Si un panel falla en contra de México entonces Estados Unidos podría imponer aranceles a diversos productos mexicanos que equivaldrían a al menos 30 mil millones de dólares, lo que sería un fuerte golpe para la economía.

“No queremos llegar a la instancia del panel. (…) Hemos dialogado con el presidente (Andrés Manuel López Obrador) de la importancia del T-MEC para el desarrollo del país y que se resuelva en un dialogo y desde luego que la soberanía no está en peligro”, sostiene Medina Mora.

Abunda que hay alternativas para “ajustar” los contratos derivados de la reforma energética de 2013 para que se “favorezca a la CFE en temas que quedaron sueltos y que fueron importantes en la reforma energética y que ahora se pudieran negociar con las empresas y los contratos y que entonces se pudiera ayudar a la empresa y que el despacho de combustible sea de acuerdo con la libre competencia”. La libre competencia es lo que se está alterando con la prioridad de despacho, entonces, dijo, ahí es donde se viola el acuerdo comercial trilateral.